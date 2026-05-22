Впервые за несколько лет: представитель Трампа посетит форум Путина в Санкт-Петербурге

На форум в Санкт-Петербурге прибудет представитель администрации Трампа, который примет участие в пленарном заседании с участием Путина.

Представитель администрации президента США Дональда Трампа впервые за несколько лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в России. В Санкт-Петербург прибудет председатель Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук, сообщает The Moscow Times.

По словам Кука, оргкомитет форума и Госдепартамент США уже подтвердили его участие в пленарном заседании и выступлении президента РФ Владимира Путина.

"Я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать", – заявил американский чиновник российским СМИ.

Кто такой Родни Мимс Кук

Родни Мимс Кук возглавил Федеральную комиссию США по изящным искусствам в январе 2026 года. Он также является основателем Национального фонда памятников США и специалистом по российскому культурному наследию во Всемирном фонде памятников.

Ранее Кук участвовал в реставрации Воскресенского Новоиерусалимского собора в России, выступал в посольстве РФ в Вашингтоне, читал лекции в Кремле, Ясной Поляне и музее-усадьбе в Архангельске.

Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи ранее заявил, что в 2026 году в форуме в Санкт-Петербурге могут принять участие больше американских компаний, чем в предыдущие три года.

Впрочем, по его словам, уровень присутствия бизнеса из США все еще остается ниже, чем до начала полномасштабной войны России против Украины.

Форум Путина под санкционным давлением

Петербургский международный экономический форум традиционно считается главной экономической площадкой России. После начала войны против Украины большинство западных компаний и официальных делегаций прекратили участие в мероприятии из-за санкций и политических рисков.

Приезд американского представителя на форум может стать одним из самых заметных контактов между официальными структурами США и России за последние годы.

