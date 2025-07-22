Пилот успешно катапультировался.

Вечером 22 июля 2025 года разбился истребитель Mirage-2000. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что во время выполнения полетного задания произошел отказ авиационной техники. О проблеме пилот доложил руководителю полетов.

"Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле – без пострадавших", – говорится в заявлении.

Видео дня

Назначена специальная комиссия для установления причин инцидента.

Отметим, что это первый известный случай потери французского истребителя Mirage-2000 в Украине.

Тем временем в Сети публикуют видео с пилотом, который катапультировался:

Война в Украине – в июне погиб пилот Максим Устименко

В ночь на 29 июня 2025 года во время отражения очередной массированной атаки российских террористов на истребителе F-16 разбился летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко.

Борт получил повреждения во время отработки вражеской цели и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел самолет от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Президент Владимир Зеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Максиму Устименко звание Героя Украины.

3 июля с защитником украинского неба простились в Киеве.

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