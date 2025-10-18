Отмечается, что представителям Евросоюза не дали места за столом переговоров.

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште - оскорбление для Европы. Эти переговоры ставят остальных европейских лидеров, руководство европейских институтов и НАТО в неловкое и неудобное положение.

Издание El Pais пишет, что Трамп и Путин будут обсуждать войну в Украине на территории Европейского Союза, но без его участия. ЕС требовал места за столом переговоров, но не только остался без него, но и должен будет оплатить счет за организацию саммита.

"Место выбрано сознательно, оно может принести пользу России, потому что углубляет раскол в ЕС по поводу Кремля. Кроме того, саммит может оказать огромную услугу Орбану, которого в следующем году ожидают выборы", - говорит один из европейских дипломатов.

Саммит в Будапеште, который пока остается гипотетическим, как и саммит на Аляске, может стать победой Путина. Несколько источников сообщили о "политическом кошмаре" для ЕС, который с момента полномасштабного вторжения России в Украину изолировал российского Путин и применил 18 пакетов санкций, чтобы задушить его военную экономику. Орбан с самого начала пытался спасти Москву, ставя палки в колеса ограничениям, сохраняя хорошие отношения с Путиным и критикуя при каждой возможности политику Евросоюза.

"Встреча Путина и Трампа в Будапеште знаменует собой стратегическое использование Венгрии как самого слабого звена ЕС в качестве геополитического игрока. Она также демонстрирует раболепство Орбана, который больше обязан России и США, чем ЕС, и дарит ему подарок в момент, когда он критикует Блок, чтобы спасти свое политическое будущее. Эта встреча даст венгру право выступать от имени ЕС, хотя его личная позиция по Украине противоположна позиции Союза", - заявил исследователь демократии в Гарвардском университете Альберто Алеманно.

16 октября президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что договорился с ним о встрече в Будапеште. По его словам, телефонный разговор оказался "очень продуктивным" и стал "большим шагом вперед".

Как известно, первая встреча Трампа с Путиным, состоявшаяся в августе на Аляске, не принесла никакого прорыва в завершении войны в Украине.

При этом Sky News писало, что Трамп признает, что Путин может манипулировать им в вопросе войны в Украине. Издание утверждает, что Путину сначала удалось убедить Трампа воздержаться от более строгих санкций против России, которые наносили бы экономический ущерб, а теперь он, похоже, смог убедить президента США воздержаться от поставок ракет "Томагавк" Киеву.

