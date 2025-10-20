По словам Пескова, позиция РФ по мирному урегулированию "последовательна и хорошо известна".

Переговорная линия Российской Федерации в отношении остановки войск в Украине на существующих позициях не меняется. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о том, сообщал ли Вашингтон Москве об отказе поставить "Томагавки" Киеву.

"Каких-то официальных уведомлений по этой теме быть не может. Мы слышим и слушаем заявления на этот счет, на это и ориентируемся. Москва и Вашингтон также могут обмениваться позициями на этот счет в ходе контактов на рабочем и экспертном уровнях", - сказал он.

Песков не стал комментировать сообщения прессы об обсуждении Путиным и Трампом возможных территориальных обменов Украины и РФ. По его словам, работа команд РФ и США по подготовке саммита Путина и Трампа в Будапеште еще пока не начата.

"Пока никаких деталей саммита РФ - США в Будапеште нет, предстоит сделать еще много "домашней работы" по линии внешнеполитических ведомств", - отметил пресс-секретарь.

Он утверждает, что на саммите в Будапеште Россия "рассчитывает продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования и обсудить двусторонние отношения с США". Он добавил:

"Москва продолжит общение с Вашингтоном по теме украинского урегулирования, ведется серьезная работа... Позиция РФ и Путина по мирному урегулированию последовательна и хорошо известна".

Война в Украине - позиция Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он призывал украинского лидера Владимира Зеленского отдать России весь Донбасс. Он предложил поделить украинский регион по нынешней линии фронта.

