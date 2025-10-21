Отмечается, что Украина должна быть в сильнейшей позиции - до, во время и после любого прекращения огня.

Европа поддерживает позицию президента США Дональда Трампа относительно немедленного прекращения боевых действий и того, что текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении президента Владимира Зеленского и лидеров Европы.

"Мы все едины в нашем стремлении к справедливому и длительному миру, которого заслуживает народ Украины. Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа относительно немедленного прекращения боевых действий и того, что текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы остаемся преданными принципу, что международные границы не должны меняться силой", - говорится в заявлении.

Отмечается, что российская тактика промедления снова и снова доказывала, что Украина - единственная сторона, которая серьезно относится к миру.

"Мы все видим, что Путин продолжает выбирать насилие и разрушение. Поэтому мы четко понимаем, что Украина должна быть в самой сильной возможной позиции - до, во время и после любого прекращения огня. Мы должны усиливать давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир", - отмечается в заявлении.

Кроме того, указано, что лидеры встретятся на этой неделе в Европейском Совете и в формате "Коалиция желающих", чтобы обсудить, как продолжить эту работу и в дальнейшем поддерживать Украину.

Война в Украине - позиция ЕС

Как сообщал УНИАН, европейские правительства спешат заключить соглашение об использовании замороженных российских активов. По данным Financial Times, работа активизировалась после переговоров между Украиной и США, состоявшихся в пятницу, 17 октября.

Зеленский испытал в Вашингтоне давление со стороны американского президента Дональда Трампа, чтобы принять требования Владимира Путина о прекращении войны.

"Мы видим усилия президента Трампа по установлению мира в Украине, и все эти усилия приветствуются, но мы не видим, что Россия стремится к миру. Мы обсуждаем, что еще мы можем сделать", - пояснила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

