Рубио и Лавров поговорили по телефону: обсуждали войну в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров 5 мая провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждения была война в Украине.

Как сообщается на сайте Госдепартамента США, разговор состоялся по инициативе российской стороны.

"Стороны обсудили отношения между США и Россией, российско-украинскую войну и ситуацию в Иране", - говорится в сообщении Госдепа США.

В российском МИД также сообщили о проведенном разговоре. Там отметили, что "беседа носила конструктивный и деловой характер", при этом не упомянули, что среди тем разговора была война в Украине.

"Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов", - говорится в заявлении российского ведомства.

Конаткты России и США

Ранее Лавров заявил, что Россия и США продолжают переговоры по Украине еформально и конфиденциально. При этом он отметил, что особых перспектив возобновления диалога уже долгое время нет.

Напомним, 29 апреля состоялся телефонный разговор лидера РФ Владимира путина с президентом США Дональдом Трампом. В ходе этого разговора Путин заявил о готовности "объявить перемирие до Дня Победы" 9 мая.

Трамп также призвал Путина в первую очередь работать над прекращением войны против Украины, а не над инициативами в отношении Ирана.

