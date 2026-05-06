Лосось на грани исчезновения: в Испании готовят запрет на вылов из-за потери 80% популяции

Популяции атлантического лосося в Испании сократились более чем на 80% за десять лет (2015–2024), и ситуация с этим видом в данной стране гораздо более критическая, чем в целом в мире. Об этом свидетельствуют данные, собранные Иберийским ихтиологическим обществом (SIBIC), которое требует включения лосося в Испанский каталог видов, находящихся под угрозой, в категорию "под угрозой исчезновения", а также немедленного запрета на любительское рыболовство.

Правительство поручило подготовить отчет о состоянии сохранности вида и необходимости его защиты. Это требование прозвучало на фоне ситуации в Астурии – исторически важнейшем регионе для промысла лосося. С момента открытия сезона рыболовства 18 апреля прошло более двух недель, однако не было поймано ни одного экземпляра, пишет G4Media.

В Кантабрии сезон открылся 1 мая, и до сих пор не был пойман знаменитый "campanu" (название первого лосося, выловленного в каждом сезоне в Астурии и Кантабрии; его обычно продают на аукционе за тысячи евро).

Столкнувшись с резким сокращением популяции, другие регионы с традициями ловли лосося – Галисия, Наварра и Страна Басков – уже приняли решение запретить его промысел.

Критерии для оценки лосося

В октябре 2025 года группа исследователей и администраторов из разных автономных сообществ при поддержке SIBIC завершила официальную оценку состояния атлантического лосося (Salmo salar) в Испании. В работе использовались критерии Международного союза охраны природы – мирового эталона в оценке видов, известного своими "красными списками".

Для SIBIC результат очевиден: популяции в Испании соответствуют критерию A2 для категории "На грани полного исчезновения". За последние 10 лет (2015–2024) спад составил более 80%. Данные основаны на прямом мониторинге возвращения взрослых особей в пяти бассейнах рек: Лерес и Улья в Галисии, а также Урумеа, Ория и Бидасоа (Наварра и Гипускоа).

Среднее расчетное снижение численности составило 82,1%, при этом по отдельным рекам показатели варьируются от 61,7% до 94,8%. Кроме того, более 56% исторического ареала лосося стали недоступны из-за речных преград, согласно оценке МСОП.

Также в Астурии в 2025 году было зафиксировано всего 130 выловленных лососей по сравнению с более чем 3 000 в начале 2000-х годов. Вид уже полностью исчез из таких рек, как Умия (Понтеведра), Навия (Астурия) и Деба (Гипускоа).

На реке Бидасоа радиотелеметрический мониторинг показал, что из 94 особей, начавших миграцию в море после нереста, только 5 (5,1%) достигли океана. 24,2% смертей были связаны с попаданием в деривационные каналы гидроэлектростанций. Также было замечено, что около 50% лососей, мигрирующих весной, не переживают летнюю жару из-за повышения температуры воды.

Уникальное сокровище

"Наука сделала свое дело. Теперь очередь за государственными институтами – они должны действовать с такой же решимостью", – заявили представители SIBIC. Они подчеркнули, что оценка основывалась исключительно на данных из Испании и не зависит от общемирового статуса вида. При этом эксперты подчеркнули, что положение иберийских популяций намного тяжелее: в то время как во всем мире вид классифицируется как NT ("Близкий к уязвимому положению"), в Испании он находится в категории CR ("На грани полного исчезновения").

В этом контексте эксперты напомнили, что популяции лосося в Испании и Португалии представляют собой самую южную границу распространения вида в Европе. Это делает их "уникальным биогеографическим сокровищем" с локальными адаптациями, которые невозможно будет восстановить в случае исчезновения. Статус приграничной страны накладывает на Испанию "особую ответственность за сохранение вида в глобальном масштабе".

Устранение барьеров и мониторинг

Чтобы предотвратить исчезновение лосося, специалисты требуют объявить его видом под угрозой исчезновения, ввести немедленный мораторий на любительское рыболовство и полностью прекратить отлов производителей для искусственного воспроизводства.

Также заявляется о необходимости разработки приоритетных программ по сносу неиспользуемых плотин и улучшению проходимости существующих преград, а также о создании строгой независимой системы мониторинга во всех речных бассейнах.

Атлантический лосось обитает примерно в 2 500 реках севернее 40° с. ш. по обе стороны Северной Атлантики – от Гренландии и Белого моря до реки Лимия в Португалии и реки Коннектикут в Северной Америке.

В Испании исторический ареал вида охватывал 53 речных бассейна, однако к началу XXI века их число сократилось до 32. Таким образом, площадь распространения уменьшилась с 24 400 км² до 14 500 км² – это сокращение на 40%, которое достигает 56%, если учитывать фрагментацию рек плотинами и запрудами.

Множество причин упадка

Популяции атлантического лосося по всему ареалу демонстрируют резкое и постоянное снижение численности примерно с 1980 года. Причины носят комплексный характер:

Чрезмерный вылов в морских районах нагула.

Фрагментация рек плотинами и объектами гидроэнергетики.

Любительское рыболовство. В Испании вылавливается около 25% возвращающихся взрослых особей.

Гибель рыбы в каналах гидроэлектростанций.

Потепление и загрязнение воды: рост температуры критичен на южной границе ареала, где жара и низкий уровень воды создают зоны высокой смертности.

Зарыбление молодью неместного происхождения, что нарушило генетическую чистоту испанских популяций и ослабило их адаптивные способности.

