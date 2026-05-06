Румыния получила доступ к американской системе противодействия дронам

Военное соглашение между Румынией и США было заключено после инцидентов с российскими дронами.

Румыния стала второй страной в мире после Великобритании, получившей доступ к американской системе противодействия дронам. Об этом сообщило посольство страны в США, передает Stirile Pro TV.

"Румыния подписала новое соглашение с Соединенными Штатами, касающееся беспилотников и систем противодействия беспилотникам, что является важным шагом в укреплении национальной и региональной безопасности. Благодаря этому партнерству Румыния становится второй страной после Великобритании, которая получает доступ в режиме реального времени к американской платформе Counter-UAS Marketplace, что значительно улучшает возможности мониторинга и реагирования на воздушные угрозы", - отметили представители румынского посольства на странице в Facebook дипломатического представительства в США.

В посольстве Румынии подчеркнули, что соглашение заключается в более широком контексте эволюции вызовов в сфере безопасности в Черноморском регионе и отражает общую приверженность инновациям, взаимосовместимости и возможностям быстрого реагирования в рамках НАТО.

"Помимо его непосредственных последствий для обороны, эта инициатива также подчеркивает все более важную роль Румынии как надежного стратегического партнера и активного участника коллективной безопасности на восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что военное соглашение между Румынией и США было заключено вскоре после самых серьезных инцидентов с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время два российских дрона с взрывчаткой на борту упали в городе Галац и в уезде Тулча.

