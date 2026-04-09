У Путина заявили о продолжении переговоров с США по Украине

Контакты между Россией и США по Украине продолжаются неформально и конфиденциально. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет Anadolu Ajansı.

"Об этом говорил не раз Дмитрий Песков (пресс-секретарь главы РФ - УНИАН). Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив возобновления диалога мы долгое время не видели", - сказал он.

По словам Лаврова, американские чиновники сейчас заняты другими делами. Он добавил, что из-за того, у американской стороны на всех направлениях внешней политики одна группа посредников, возникла определенная пауза.

В издании напомнили, что ранее Песков заявил на брифинге для прессы, что Россия и Украина продолжают переговоры с США по своим собственным каналам и обмениваться информацией.

В США заявили о "значительном прогрессе" в переговорах между Украиной и РФ

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в переговорах между Россией и Украиной о прекращении войны наблюдается "значительный прогресс". По его словам, позиции сторон сблизились.

Вэнс добавил, что стороны еще не достигли окончательного прогресса, но он "достаточно оптимистично настроен по этому поводу, потому что война, по сути, потеряла смысл". Как заявил вице-президент США, на данный момент речь идет "о торгах за несколько квадратных километров территории в том или ином направлении".

