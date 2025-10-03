По словам эстонского дипломата, России надо показать, что альянс может быть единым в сбивании вражеских целей.

Самолеты НАТО должны показать, что они могут преследовать российскую авиацию за пределами национальных границ, чтобы предотвратить будущие вторжения. Об этом заявил генеральный секретарь министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, передает The Telegraph.

По его словам, самолеты альянса обычно "передают эстафету" на своих границах, а не продолжают полеты в воздушном пространстве других стран. Однако России надо продемонстрировать, что будущие попытки проникновения в воздушное пространство НАТО встретят "единую" реакцию, считает Всевиов.

Известно, что 19 сентября три российских самолета МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии через Финский залив и кружили там в течение 12 минут. Финские F-18 сопровождали самолеты до эстонской границы, где передали операцию итальянским F-35, базирующимся на авиабазе Амари в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии. После чего F-35 сопровождали российские самолеты через воздушное пространство Эстонии до российской эксклавы Калининград.

"Мы хотим, чтобы россияне поняли, что они имеют дело с единым НАТО, а не с совокупностью государств, а с единым фронтом, самолеты которого могут действовать между границами союзников. Это легче сказать, чем сделать, потому что здесь мы имеем операции по воздушной охране Балтийского региона, а в Финляндии - их национальные воздушные операции. Это не техническая проблема. Мы можем долететь туда за 10 секунд. Это процедуры, правила, обыденные вещи", - отметил генеральный секретарь МИД Эстонии.

По его словам, если бы все самолеты НАТО могли немедленно пересекать границы альянса, то это создало бы новые вызовы для российских военных планировщиков.

"Чтобы сдерживание было более убедительным, мы хотим видеть больше трансграничных действий", - добавил Всевиов.

Он подчеркнул, что одним из способов показать это могут быть учения с участием самолетов из разных стран, которые сотрудничают в воздушном пространстве друг друга. По словам генерального секретаря МИД Эстонии, это уже происходит во время наземных учений.

"Но в основном они [Москва] должны осознавать, что если они направляют самолеты в сторону НАТО в Эстонии и оставляют Мурманск без защиты, то самолеты других союзников вполне могут одновременно лететь в сторону Мурманска", - объяснил дипломат.

Согласно правилам, союзники НАТО должны подать заявку на вход в воздушное пространство Швеции за 72 часа до запланированной операции. Всевиов сказал, что Эстонии понадобилось много времени, чтобы полностью интегрироваться в НАТО.

"Надеемся, что с учетом этого инцидента [сроки полной интеграции Финляндии и Швеции] будут сокращены", - подчеркнул он.

В свою очередь старший научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute в Лондоне Эд Арнольд отметил, что НАТО может решить провести кибератаку в ответ на нарушение воздушного пространства альянса.

Также эффективным средством сдерживания Путина может быть реквизиция российских активов, которые заморожены в Европе.

По словам Всевиова, блок может сказать: "Мы предоставим 20 млрд евро из этой суммы Украине. И каждый раз, когда будет происходить очередное нарушение воздушного пространства, мы будем предоставлять еще 20 млрд евро".

Кроме того, генеральный секретарь МИД Эстонии призвал НАТО усилить свое военное присутствие в странах Балтии.

Угроза для НАТО со стороны РФ - последние новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал НАТО сбивать российские дроны. По его словам, альянсу нужно больше непредсказуемости в вопросе защиты от таких угроз. Макрон подчеркнул, что дроны, которые нарушают воздушное пространство европейских стран, "идут на большой риск".

"Они (дроны - УНИАН) могут быть уничтожены, и точка. Мы здесь не для того, чтобы давать полное предупреждение. Мы сделаем то, что должны сделать, чтобы сохранить целостность нашего воздушного пространства и территориальную целостность", - добавил президент Франции.

В то же время Германия признала, что не может сбивать дроны над своей территорией из-за отсутствия полноценной системы противодронной обороны и риска для гражданских в случае падения обломков. Как пишет BILD, из-за этого систему ПВО, расформированную еще в 2010 году, приходится фактически создавать заново.

