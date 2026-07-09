Дожди не покидают Украину: синоптик рассказал, где будет лить в ближайшие дни

В конце недели температура немного повысится.

В первой половине недели в Украине периодически шли дожди с грозами. Такая же погода ожидается и в ближайшие дни, но постепенно осадков станет меньше, а температура несколько повысится. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

По его данным, 9 июля нестабильная погода сохранится на большей части территории Украины. Пройдут небольшие, временами умеренные дожди, днем местами грозы и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Лишь в Одесской области и на Закарпатье осадков не ожидается. Ветер 7–12 м/с, днём на Правобережье страны местами порывы 15–20 м/с. Температура в западных и северных регионах +17…+22 °С. В остальных областях +21…+26 °С, в Крыму местами +28…+30 °С.

В пятницу, 10 июля, дождливая и прохладная погода сохранится в северных, центральных и северо-западных областях. На востоке, юге и крайнем юго-западе осадков не ожидается. Ветер будет 7–12 м/с, днем в южных и западных областях местами может усиливаться до 15–20 м/с. Температура ночью +8…+14 °С, днем +18…+23 °С, в южной половине страны, на Донбассе и в Закарпатье +23…+28 °С.

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11 июля на севере Украины сохранится дождливая и прохладная погода, днем местами пройдут грозы. В остальных регионах осадков не ожидается. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью +10…+16 °С, днем +24…+29 °С, в северной половине +18…+23 °С.

В конце недели, 12 июля, ночью существенных осадков не ожидается. Днем в северной части страны снова пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В остальных регионах будет малооблачно и без осадков. Ветер 5–12 м/с. Температура ночью +11…+16 °С, днём +25…+30 °С, а на северо-востоке +20…+25 °С.

Напомним, на сегодня в Украине объявлен I уровень опасности из-за непогоды. На левобережье 9 июля ожидаются грозы. В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях прогнозируются значительные дожди, а на востоке страны и в Днепропетровской области – местами град и шквалы.

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