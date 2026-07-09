Кому могут достаться польские МиГи, которые не захотела брать Украина: аналитики назвали страны

По их словам, таким образом остается только сама Польша, которая будет и дальше летать на советских истребителях, пока это возможно, либо до тех пор, пока не обретет боевые возможности с помощью более современной авиации.

В Министерстве обороны Польши заявили, что в Европе существует большой интерес к истребителям МиГ-29, на покупку которых сейчас не согласилась Украина.

При этом предложение для Украины все еще рассматривается, поэтому в польском оборонном ведомстве надеются, что обмен самолетов на технологии удастся. Однако заявления о европейском интересе привлекли внимание аналитиков Defence24, которые рассмотрели потенциальных покупателей старых советских самолетов.

Первой они назвали Болгарию, которая является союзником Польши по НАТО и до сих пор использует МиГ-29 в экспортной версии 9-12 и двухместной 9-51. На бумаге у них должно быть до 12 истребителей, но в рабочем состоянии гораздо меньше.

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"Хотя болгары и заказали себе 16 новеньких F-16, часть из которых уже получена, советские самолеты будут поддерживаться в строю еще несколько лет для обеспечения оперативной готовности, пока на вооружение не поступят F-16. Здесь могли бы и пригодиться польские самолеты", - пишут они.

Также аналитики напомнили о том, что болгарские МиГ-29 не так давно прошли капитальный ремонт в Польше. Известно, что у поляков есть соответствующие предприятия и даже налажен выпуск некоторых запчастей, при этом они предлагают ремонтировать даже украинскую авиацию.

При этом в качестве другого альтернативного варианта рассматривают Сербию, которая также заказала современные истребители - 12 французских Rafale, но продолжает использовать примерно 14 МиГ-29 и 17 бомбардировщиков-штурмовиков J-22 Orao.

Однако такой вариант развития событий в Defence24 считают маловероятным, поскольку сербы поддерживают дружеские отношения с Россией и Беларусью, что позволяет им закупать запчасти.

Третьим вариантом называют саму Польшу, которой МиГ-29 нужны до тех пор, пока не достигнет начальной оперативной готовности по крайней мере одна эскадрилья новых самолетов - FA-50 и F-35. Последние должны достичь этого этапа в 2027 году, поэтому до тех пор советские истребители остаются очень востребованными, особенно с учетом уже имеющейся инфраструктуры.

В Defense Express отметили, что здесь фактически перечислили всех операторов МиГ-29 в Европе, кроме Украины. Они пояснили:

"Довольно сомнительно, что другие страны региона обратят внимание на такие старые самолеты, которые уже приближаются к концу своего жизненного цикла. Однако даже продажа в Болгарию будет иметь нюанс, схожий с ситуацией в Украине, - цену. Если состояние истребителей действительно настолько плохое, как упоминается в СМИ, то болгары тоже могут не согласиться на сделку".

По их мнению, все зависит от состояния болгарского парка и предложенной цены. Они напомнили, что ранее болгары пытались взять в аренду западные истребители из-за ужасного состояния своих МиГ-29 и постоянных задержек с готовностью новых F-16.

"Также трудно представить, что Сербия купит старые МиГ-29, но ранее сообщалось о проблемах с поставками запчастей и компонентов из РФ. Поэтому такой вариант пока полностью отбрасывать не стоит, хотя и рассчитывать на него тоже не следует", - добавили аналитики.

По их словам, таким образом остается только сама Польша, которая будет продолжать летать на советских истребителях, пока это возможно, или до обретения боевых возможностей более современной авиацией.

Польские МиГ-29

СМИ сообщали, что делегация Украины после осмотра постсоветских истребителей МиГ-29 пришла к выводу, что их техническое состояние настолько плохое, что они примут их при условии, что Польша модернизирует эти самолеты за свой счет.

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