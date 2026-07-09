Магнитная буря атакует Землю: названа дата, когда станет легче (график)

Ожидается, что магнитная буря не будет сильной, но продлится несколько дней.

В среду, 8 июля, на Земле началась магнитная буря и сегодня она продолжится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, на нашу планету влияет высокоскоростной поток из корональной дыры на Солнце.

По прогнозу, магнитная буря должны быть слабой, уровня G1.

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Ожидается, что она продлится 9 и 10 июля, а затем постепенно прекратится. 11 июля геомагнитные условия уже будут спокойными, если на произойдет новых вспышек на Солнце.

Конец света: ученые предсказали, что произойдет с Землей

Многие годы ученые считали, что через несколько миллиардов лет Солнце, превратившись в красного гиганта, поглотит Землю. Однако новое исследование показывает, что сценарий может оказаться совсем другим.

По данным ученых, во время завершающей стадии своей эволюции Солнце начнет стремительно терять массу. Возникнет своеобразное противостояние двух сил: гравитация будет притягивать Землю к звезде, а мощный солнечный ветер – наоборот, отталкивать ее на более далекую орбиту.

Исследователи пришли к выводу, что влияние приливных сил будет слабее, чем предполагалось ранее. Благодаря этому вероятность того, что Земля избежит поглощения, стала выше. При этом Меркурий и Венера, скорее всего, будут уничтожены.

Тем не менее ученые подчеркивают, что окончательный исход остается неопределенным. Даже небольшие изменения в расчетах могут привести как к гибели Земли в недрах Солнца, так и к ее "спасению" и уходу на более далекую орбиту.

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