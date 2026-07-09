Россияне начали окрашивать военные грузовики в 'зебру': The Economist раскрыл цель

Оккупанты приспосабливаются к новым технологиям, однако Украина делает это быстрее.

В течение последних месяцев российские военные грузовики в Украине начали появляться в яркой цветовой гамме с черно-белыми полосами. Как пишет The Economist, в качестве камуфляжа этот цвет не слишком эффективен против человеческого глаза, однако он предназначен для того, чтобы помешать работе систем машинного зрения, которыми оснащены украинские беспилотники.

"Эти полосы напоминают "камуфляж-ослепление", который использовал Королевский флот во время Первой мировой войны. Но если камуфляж-ослепление был призван разбивать силуэт корабля, затрудняя оценку его скорости и курса, то новый вариант направлен на то, чтобы ввести машины в заблуждение, заставив их считать, что грузовик на самом деле вообще не является грузовиком", - объясняют в материале.

По словам экспертов, машинное зрение основано на сопоставлении узоров. Модель обучают, показывая ей изображения, на некоторых из которых есть грузовики, а на других - нет.

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"На основе миллиардов таких образцов компьютер выводит правила, которые позволяют ему распознавать объекты, которым его обучают. Поскольку грузовики на полосатой "зебре" вряд ли встречаются в обучающих данных, отмечает Тодд Хамфрис, инженер из Техасского университета в Остине, искусственный интеллект, который столкнется с такой машиной в реальном мире, может не понять, на что именно он смотрит", - цитирует The Economist.

Аналитики считают, что такие тактики, скорее всего, станут более распространенными. В настоящее время большинство боевых дронов по-прежнему управляются оператором на расстоянии, которого вряд ли можно обмануть с помощью таких маскировок.

"Преимущество от любого конкретного рисунка камуфляжа, вероятно, будет временным. В конце концов, как только грузовики в полосах зебры станут достаточно распространенными, они начнут появляться в обучающих данных, и модели начнут распознавать их такими, какими они являются на самом деле", - подчеркнули в материале.

В частности, представитель подразделения украинского правительства Brave1, цель которого - ускорить развитие военных технологий, признал, что россияне приспосабливаются, однако подчеркнул, что Украина делает это быстрее.

Война в Украине - последние новости

Ранее издание Taz сообщало, что дроны-перехватчики становятся основой украинской ПВО. По словам журналистов, война дронов между Украиной и Россией стремительно меняет подходы к противовоздушной обороне.

"Если честно, раньше противовоздушная оборона была довольно фрагментированной и несколько хаотичной. Теперь мы взяли лучшие методы от каждого подразделения и унифицировали принципы работы", - заявил украинский военный с позывным Ван Гон.

В то же время советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что враг испытывает новый дрон-"невидимку" на оптоволокне. Он отметил, что, как и в случае с БПЛА с искусственным интеллектом, основная идея нового дрона заключается в том, чтобы сделать полёты ударных беспилотников с боевой частью до 10 кг невидимыми для украинских систем РЭР.

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