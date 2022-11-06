Традиционно российские власти уже обвинили в произошедшем Украину.

В воскресенье, 6 ноября, в Грайворонском районе Белгородской области прогремела серия мощных взрывов.

В местных пабликах появились видео от очевидцев, на которых видны столбы честного дыма.

По предварительной информации, загорелась нефтебаза.

Видео дня

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что поврежден промышленный объект. По его словам, горят цистерны с растворителем, якобы кто-то их обстрелял.

Также сообщается, что никто не пострадал.

Традиционно российские власти обвиняются в произошедшем Украину, не предоставляя какие-либо доказательства тому.

Взрывы в России

В Белгороде и Белгородской области РФ на границе с Украиной периодически гремят взрывы.

Например, 22 октября серию взрывов слышали в Шебекино. Россиякие власти сообщили, что пострадали 11 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что якобы погибли два человека.

19 октября в самом Белгороде заявили о новом "прилете" в объект инфраструктуры. Снаряд якобы попал в объект энергосистемы.