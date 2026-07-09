Дроны-перехватчики становятся основой украинской ПВО, – Taz

Если раньше ПВО представляла собой прежде всего зенитно-ракетные комплексы, то теперь они играют вспомогательную роль.

Украинская противовоздушная оборона все больше опирается не на зенитно-ракетные комплексы, а на дроны-перехватчики, которые стали более дешевой и эффективной альтернативой дорогостоящим зенитным ракетам. Об этом говорится в репортаже немецкого издания Taz, автор которого наблюдала, как украинские военные учатся охотиться на российские беспилотники на полигоне недалеко от Киева.

В публикации отмечается, что война дронов между Украиной и Россией стремительно меняет подходы к противовоздушной обороне. Если в начале полномасштабного вторжения Россия использовала лишь десятки ударных беспилотников, то теперь ежемесячно запускает уже тысячи. В то же время сами дроны стали более сложными: они летают выше, меняют маршрут в полете и атакуют большими группами.

Автор напоминает, что именно это заставило Украину реформировать систему ПВО. Одним из ключевых элементов стали специальные экипажи дронов-перехватчиков, которые были интегрированы в единую систему управления. По словам украинского военного с позывным Ван Гон, за время войны отдельные подразделения ПВО удалось превратить в интегрированную систему.

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"Если честно, раньше противовоздушная оборона была довольно фрагментированной и несколько хаотичной. Теперь мы взяли лучшие методы от каждого подразделения и унифицировали принципы работы", – заявил он.

В материале рассказывается, что сегодня в Украине работает примерно от тысячи до 1200 таких мобильных команд, однако этого все еще недостаточно. К учениям уже привлекают не только военных с боевым опытом, но и гражданских после изменений в законодательстве. По замыслу, они смогут сбивать беспилотники за пределами населенных пунктов, где обломки не представляют такой опасности, как в городах.

В то же время, подчеркивает автор, технологическое преимущество не остается постоянным. Украина совершенствует свои средства перехвата, а Россия параллельно разрабатывает новые способы обхода обороны. Именно поэтому, по словам военных, борьба в небе превратилась в непрерывное технологическое соревнование.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, Трамп на саммите НАТО заявил, что США могут предоставить Украине право производить ракеты для системы Patriot. Он пояснил, что процесс сложный, но украинцы быстро смогут его освоить. Американский лидер добавил, что лицензия позволит Киеву самостоятельно обеспечивать себя этим оружием, уменьшая зависимость от длительных поставок.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов выразил уверенность, что Украине вполне по силам наладить производство этого высокотехнологичного оружия. Однако военный эксперт Павел Нарожный призвал не радоваться слишком рано, поскольку даже при самом оптимистичном сценарии понадобится как минимум полтора года, чтобы Украина изготовила первую ракету.

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