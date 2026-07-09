Как поливать гортензии летом правильно, чтобы не загубить цветы

Этот цветок любит влажность, но его легко и перелить.

Гортензии - одни из самых привлекательных цветов в саду. Но именно эти цветы, пишет Homes and Gardens, особенно страдают от перелива или пересыхания.

При этом гортензиям нужен обильный полив и постоянная влажность. Они плохо переносят пересыхание почвы. И вместе с тем, ее легко залить, что приведет к гниению корней и другим заболеваниям.

Поэтому перед очередным поливом важно проверить состояние почвы. Это можно сделать рукой, пощупав почву. Она должна быть влажной уже на расстоянии около 2-3 см от поверхности. Если на такой небольшой глубине сухо, то куст нужно полить. Если на тот момент растение уже показало признаки засухи, то его нужно проверить через пару часов после полива. Летом такой осмотр гортензий нужен каждый день. К слову, хорошо удерживает влагу слой мульчи вокруг куста.

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Эксперт по гортензиям Лорейн Баллато советует поливать эти цветы утром, пока держится прохлада. Это позволяет корням как следует впитать воду и восстановить водный баланс до наступления дневной жары.

"Поливайте растения в начале дня, а не позже, когда вода, скорее всего, испарится, прежде чем достигнет корней", – советует Лорейн.

В крайнем случае, полить можно вечером, но никогда не стоит этого делать в разгар жаркого дня. Отказ от полива в середине дня также может снизить риск развития грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса , которая процветает во влажных и теплых условиях.

При этом важно соблюдать технику полива - направлять воду к основанию куста, а не лить сверху. Так можно защитить листву и цветы от грибковых заболеваний.

Как поливать розы в жару

Напомним, что долгие периоды летнего зноя тяжело переносят даже засухоустойчивые розы. Их также лучше поливать утром, а в самые жаркие часы - притенять от солнца.

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