Горит одно из зданий в российском Шебекино.

В Белгородской области РФ произошел "хлопок". Как отмечают местные власти, произошел обстрел города Шебекино.

Между тем местные паблики делятся кадрами с места происшествия. Как свидетельствуют фото, прилетело в одно из зданий города. Оно разрушено, бушует пожар.

Местные власти призвала людей спуститься в укрытие. Деталей "прилета" не сообщают.

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Тем временем украинский активист Сергей Стерненко намекнул, что прилетело в одно из зданий, связанному с боеприпасами и личным составом оккупантов.

Взрывы в приграничных областях России

В граничащих с Украиной областях России, в частности, в Белгороде и области РФ, периодически слышат взрывы. Например, 6 ноября, в Грайворонском районе Белгородской области прогремела серия мощных взрывов, загорелась нефтебаза. Традиционно российские власти обвинили Украину.

22 октября серию взрывов слышали в Шебекино. Якобы погибли два человека.

Несколькими днями ранее сообщали о "прилете" в самом Белгороде. Снаряд якобы попал в объект энергосистемы.

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