США наносят удары по Ирану, Трамп объявил об окончании перемирия

Трамп назвал новые американские удары "возмездием" за нападения Ирана на торговые суда.

В среду вечером американские военные снова нанесли удары по Ирану в ответ на нападение во вторник на три грузовых судна, следующих транзитом через Ормузский пролив. Как пишет Reuters, новый раунд ударов состоялся через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, временное прекращение огня с Ираном "закончено".

"США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше снизить их способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе", – написало на сайте сообщает Центральное командование.

Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах, слышных как минимум в трех портовых городах на юго-восточном побережье страны. Иран ответил ​​атаками на Кувейт и Бахрейн, где расположены военные базы США.

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Трамп назвал новые американские удары "возмездием" за нападения Ирана на торговые суда. "Если это повторится, станет намного хуже!" – написал он в социальных сетях.

Ранее в среду, во время саммита НАТО в Турции, у Трампа спросили о прекращении огня с Ираном. "Думаю, всё кончено", – сказал он, но добавил, что по-прежнему открыт для переговоров и не ожидает возвращения к полномасштабной войне.

Позже, возвращаясь в Штаты, Трамп заявил, что Иран обратился к нему. "Они звонили некоторое время назад. Они очень хотят заключить сделку", - заявил он.

При этом, по данным источников, Трамп использовал один из старых президентских самолетов вместо нового, предоставленного Катаром, в качестве меры предосторожности в связи с возобновлением боевых действий с Ираном. Изменение произошло по настоянию Секретной службы.

Атаки в среду уже привели к росту цен на нефть: к 00:54 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent выросли примерно на 1% до $78,80 за баррель. Несмотря на это, цены оставались значительно ниже пика конца апреля, составившего более 120 долларов за баррель.

Ситуация в Ормузском проливе

7 июля агентство Bloomberg сообщало, что загруженный газовоз Al Rekayyat был поражен вблизи побережья Омана при выходе из Ормузского пролива во вторник. Нападение усилило беспокойство среди судовладельцев и стало испытанием для соглашения между США и Ираном о разблокировании движения через пролив.

В ответ 8 июля США нанесли серию ударов по объектам в Иране. Целями США в ходе новых ударов по Ирану были системы ПВО, берегового наблюдения, ЗРК, позиции противокорабельных крылатых ракет, площадки запуска беспилотников и портовая инфраструктура.

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