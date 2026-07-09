Украина придумала план из 6 шагов, чтобы справиться с дефицитом Patriot, - WSJ

Хоть система Patriot обычно использует до трёх перехватчиков для уничтожения одной баллистической ракеты, но Украина использует только один.

Украина испытывает нехватку американских противоракетных комплексов Patriot, в результате чего её города практически беззащитны перед российскими ракетными обстрелами. Поставки Patriot от союзников ограничены из-за войны с США с Ираном и медленного производства.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит Украине производить перехватчики Patriot на её собственной территории, однако это может занять годы. Но, как пишет The Wall Street Journal, Украина не просто ждет действий от своих союзников, а разработала план из шести пунктов для ограничения ущерба от нехватки Patriot.

1. Эффективное использование Patriot

В отличие от США и союзников, украинские военные используют свои перехватчики Patriot для баллистических ракет, и не тратят их на беспилотники большой дальности и крылатые ракеты, заявил Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб в Лондоне.

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Кроме того, хоть система Patriot обычно использует до трёх перехватчиков для уничтожения одной баллистической ракеты, но Украина использует только один, утверждает эксперт Валерий Романенко. В то же время, это снижает шансы на перехват, сказал он.

"Часто приходится полагаться на операторов-людей, потому что автоматизированные системы могут выпустить больше ракет для уничтожения одной цели – значительно больше, чем одна или две", – сказал Юрий Игнат, пресс-секретарь ВВС Украины.

2. Стрелять в производителя оружия, а не в само оружие

Дальнобойные удары Украины нацелены не только на НПЗ, но и на российские военные предприятия, производящие ключевые компоненты для ракет.

Считается, что Украина использует для таких ударов крылатые ракеты FP-5 Flamingo собственного производства. Но у нее пока не так много таких ракет, сказал Фабиан Хоффманн, эксперт по ракетам из Норвежского института оборонных исследований в Осло.

В то же время дроны большой дальности, которые Украина успешно использует против российских нефтеперерабатывающих заводов, несут меньшую полезную нагрузку и не обладают достаточной мощностью, чтобы пробить укрепленные укрытия, где производится ракета, сказал Романенко.

3. Скрытие оборонной промышленности

С начала войны Украина распространила свое оборонное производство по всей стране и даже за рубежом. Одна из компаний спрятала свой главный завод в загородном доме. Другие производители выпускают ракеты в Великобритании и Германии. Иногда производство скрыто под землей.

"Лучшая защита от баллистических ракет – это бетон", – сказал Игнат.

4. Найти альтернативы Patriot

Украинская оборонная компания Fire Point работает над созданием системы противоракетной обороны отечественного производства. Система пройдет летные испытания этим летом, хотя пока неясно, когда она поступит на вооружение.

Аналогично, дешевые баллистические ракеты, разрабатываемые эстонской компанией Frankenburg Technologies и другими стартапами, пока не прошли боевые испытания и потребуют времени для выхода на рынок.

5. Укрытие в подземелье

После более чем четырех лет войны многие люди стали равнодушны к воздушным налетам. Но нехватка ракет Patriot вынуждает их прислушиваться к предупреждениям правительства и искать убежище.

6. Наносить вред России, пока она не прекратит это делать

Более широкая стратегия Киева в этой войне заключается в том, чтобы остановить московскую армию вдоль линии фронта, одновременно нанося больший ущерб внутри России, пока Кремль не согласится на общее прекращение огня. Но частичное прекращение огня, при котором Россия прекратит бомбардировки городов, а Украина прекратит поджоги нефтеперерабатывающих заводов, также остается вариантом.

Украина будет производить Patriot

Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить украинцам право на производство ракет для систем Patriot. Трамп добавил, что производство таких ракет – это сложный процесс, но выразил уверенность, что украинцы смогут быстро во всем разобраться.

Как прогнозирует эксперт Павел Нарожный, после налаживания производства первая ракета может сойти с конвейера через год-полтора.

В то же время эксперт отметил, что для производства этих ракет нам нужны редкоземельные металлы, которые есть только у Китая. Поэтому с ними придется как-то договариваться.

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