У Эйфелевой башни появится собственный кинотеатр под открытым небом

Вся идея заключается в том, чтобы вернуть эту мировую достопримечательность местным жителям, предоставив парижанам совершенно новый, неожиданный способ познакомиться с ней.

С 2013 года легендарная серия Cinéma Paradiso от mk2 устраивает одни из самых крутых кинопоказов по всей Франции. Они захватывали Гран-Пале, устанавливали экраны в величественном внутреннем дворе Лувра и даже обосновывались у реки на Сене Музыкальной. Об этом пишет Time Out.

С 24 по 27 сентября 2026 года в зале Gustave Eiffel прямо на первом этаже Эйфелевой башни развернется бесплатная киноплощадка. Расположенное на высоте 57 метров над землей, это пространство может похвастаться огромными стеклянными стенами, через которые открываются захватывающие панорамные виды на парижский горизонт, красиво обрамленные культовыми коваными конструкциями башни.

"После Лувра, передача в управление Эйфелевой башне - это глубоко символичный шаг", - рассказал Элиша Кармиц, генеральный директор группы mk2.

Видео дня

Интересно, что вся идея заключается в том, чтобы вернуть эту мировую достопримечательность местным жителям, предоставив парижанам совершенно новый, неожиданный способ познакомиться с ней.

Для команды Эйфелевой башни, которая впервые принимает фестиваль, это идеальное совпадение. Как отметил Патрик Бранко Руиво, управляющий директор компании, управляющей башней, памятник всегда был тесно связан с кинематографом, вдохновляя поколения режиссеров.

Полная программа фильмов и список специальных гостей будут опубликованы только 8 сентября, а вход абсолютно бесплатным. Билеты разыгрываются в рамках публичной лотереи на сайте mk2-festivalparadiso.com.

Новости туризма

Британский Бат стал самым счастливым городом мира в 2026 году по результатам ежегодного исследования. Рейтинг был составлен на основе опроса более 24 тысяч жителей разных городов, которых просили оценить, насколько комфортно и счастливо они чувствуют себя там, где живут.

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