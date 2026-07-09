Трамп не взорвал НАТО: Politico узнало детали закрытой встречи стран-членов

Однако неясно, встретятся ли союзники снова в следующем году.

Союзники по НАТО подтвердили приверженность коллективной обороне в итоговой декларации саммита, несмотря на предупреждения президента США Дональда Трампа не приходить на помощь Европе.

"Мы, главы государств и правительств Североатлантического альянса, собрались в Анкаре, чтобы подтвердить нашу железную приверженность коллективной обороне в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора и трансатлантическим связям. Нападение на одного – это нападение на всех", - говорится в декларации, передает Politico.

Однако, как отметило издание, Трамп оставался деструктивной силой в НАТО, несмотря на заявления других союзников об увеличении расходов на оборону и на то, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте всячески пытался угодить главе Белого дома.

Видео дня

"После еще одного бурного саммита неясно, встретятся ли лидеры снова в следующем году", - сделало вывод издание.

Отмечается, что хотя незадолго до саммита ​​Трамп снова говорил о Гренландии, критиковал Испанию и в целом союзников в Европе за отсутствие помощи в войне против Ирана, в зале заседания, в присутствии других лидеров, он занял менее воинственную позицию, сообщил изданию на условиях анонимности участник закрытой встречи.

Трамп начал речь на закрытой встрече с похвалы в адрес Польши, Германии, стран Балтии и Норвегии за высокие расходы на оборону, сказал участник. Он отметил, что некоторые страны не оправдали ожиданий, но не назвал их.

Речь шла и об Украине

Хотя Вашингтон прекратил военную помощь Украине, Трамп заявил, что США продолжат продавать ей оружие за счет денег союзников.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих подчеркнул неизменную приверженность Украине и призвал российского диктатора Владимира Путина заключить мирное соглашение, когда он поймет, что коалиция, поддерживающая Киев, не уступит.

По словам участника встречи, Мерц заявил, что вооружение Украины призвано "не разжигать войну, а проложить путь к миру и ее окончанию".

Эта приверженность Украине нашла отражение в итоговом заявлении. В нем Россия описывается как "долгосрочная угроза" для альянса.

Европейские члены НАТО собрались вооружаться

Союзники по НАТО также обязались укрепить промышленную базу, заключить новые военные контракты на сумму $50 млрд и "устранить барьеры в оборонной торговле между союзниками".

Отмечается, что члены НАТО будут инвестировать в свои возможности по развертыванию, обеспечению и поддержанию вооруженных сил и достижению целевых показателей во всех областях, включая нанесение глубоких высокоточных ударов, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, беспилотные системы и прочее.

"Союзники отправились на саммит, надеясь, что Трамп не взорвет НАТО, и, несмотря на некоторую турбулентность в его публичных заявлениях, эта цель была достигнута. Однако стресс, связанный с проведением ежегодных саммитов с президентом США, заставляет некоторых союзников усомниться в целесообразности ежегодных встреч лидеров", - написало издание со ссылкой на мнения двоих дипломатов НАТО.

Издание обратило внимание на то, что в декларации указана фраза об ожидании следующей такой встречи, однако ее дата не указана.

Саммит НАТО в Анкаре: новости

Саммит НАТО в Анкаре проходит 7–8 июля 2026 года . Это ключевая встреча лидеров 32 стран-членов альянса, а также приглашенных партнеров, посвященная перераспределению оборонного бремени, региональной безопасности и долгосрочной поддержке Украины.

Согласно итоговой декларации, в этом году Украина должна получить помощь в сфере безопасности на сумму 70 млрд евро, а также аналогичную сумму в 2027 году.

Вас также могут заинтересовать новости: