В НАТО нашли способ остановить Россию еще до начала наступления, - Business Insider

Новая стратегия предусматривает создание сети, которая будет управляться искусственным интеллектом.

Вдоль восточного фланга НАТО военный альянс больше не полагается исключительно на танки, истребители и войска. Он создает разветвленную сеть цифрового боевого пространства, состоящую из тысяч датчиков, дронов, спутников и систем искусственного интеллекта. Как пишет Business Insider, цель этого - как можно раньше обнаружить атаку на страны-союзники и остановить нападающего, прежде чем он сможет проникнуть глубже на территорию Альянса.

Такая концепция называется "Инициатива сдерживания на восточном фланге" (EFDI). В документах четко обозначен один потенциальный противник - Россия.

"Инициатива призвана не только нивелировать преимущество России в численности и динамике - большое количество войск и быстрое продвижение - но и отвратить Москву от самой затеи нападения. НАТО называет этот принцип "сдерживанием путем обречения на невозможность". Ожидается, что она будет основана на системах от Palantir и других ведущих западных оборонных подрядчиков", - объясняется в материале.

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Новая стратегия предусматривает создание сети, управляемой искусственным интеллектом, для обнаружения и поражения целей - подобно мощной сети, которую РФ развернула во время войны против Украины. Однако это лишь начало гораздо более масштабных изменений, в рамках которых беспилотные системы, такие как ударные дроны и дистанционно управляемые пулеметные турели, станут первой линией обороны НАТО.

Известно, что на протяжении десятилетий НАТО опиралось на принцип "сдерживания через наказание". Идея заключалась в том, что если РФ атакует территорию альянса, танки, артиллерия, истребители и сухопутные войска отразят нападение, а впоследствии отвоюют утраченные территории.

"Эти обычные вооруженные силы останутся основой обороны НАТО. Танки "Леопард 2", танки M1 "Абрамс", ракетные установки HIMARS, артиллерия и истребители F-35 и в дальнейшем будут играть важную роль", - заверили в публикации.

Однако новым является дополнительный уровень обороны, целью которого является обнаружение, задержание и вступление в бой с противником до того, как обычные сухопутные силы НАТО вступят с ним в контакт, благодаря чему эти силы сохранят свою боевую мощь и будут задействованы только в решающий момент.

"EFDI не заменяет танки, артиллерию, истребители или солдат. Она предназначена для того, чтобы помочь сохранить их боевую мощь и предоставить командирам больше времени и преимуществ при принятии решений", - заявил майор Мэтт Блубо, представитель Вооруженных сил США в Европе и Африке.

Также в документах НАТО часто упоминается понятие "Kill Web". Этот термин описывает тесно связанную цифровую сеть. Если один узел выходит из строя, то остальные немедленно берут на себя его функции.

"К этим узлам относятся спутники на орбите, разведывательные дроны, радиолокационные системы, наземные датчики, камеры и средства электронного наблюдения. Вместе они непрерывно собирают информацию об активности вдоль восточного фланга НАТО", - поясняет Business Insider.

В публикации добавили, что война в Украине стала основой для формирования новой концепции. НАТО учитывает опыт, полученный украинскими бойцами на поле боя.

"В частности, тысячи недорогих дронов, робототехнических систем и датчиков призваны дополнить традиционное оружие и нивелировать преимущества России в численности и динамике - ее способность задействовать большое количество войск и быстро продвигаться вперед", - подытожили в материале.

НАТО и Украина - последние новости

Ранее Reuters писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Путину с посланием. По его словам, разногласия между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами НАТО продемонстрировали демократическую силу альянса и должны стать уроком для Путина.

"Сейчас он (Путин) наблюдает, как союзники иногда немного расходятся во мнениях, немного ссорятся, а затем объединяются и вновь сплочаются", - подчеркнул он.

Также в НАТО одобрили итоговую декларацию саммита. Таким образом, на этот и следующий год члены альянса обязуются предоставить Украине значительное финансирование на помощь в сфере безопасности.

"На 2026 год союзники обязуются выделить Украине 70 миллиардов евро на военное оборудование, помощь и обучение, а также подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень в 2027 году", - говорится в декларации.

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