Женщины допускают 6 типичных ошибок при выборе свадебного платья, – эксперт

Пожалуй, самое худшее, что может сделать невеста при выборе платья, – это продолжать листать каталоги, когда она уже купила наряд.

Работа в свадебном салоне позволяет увидеть не только счастливые моменты выбора платья, но и типичные ошибки, из-за которых многие невесты начинают сомневаться в своем решении. Женщина, проработавшая семь лет в свадебной индустрии, рассказала Business Insider, что за это время не раз наблюдала, как невесты снова и снова допускают одни и те же ошибки.

По словам эксперта, покупка свадебного платья часто приносит облегчение, ведь это одно из самых важных дел в подготовке к свадьбе. В то же время такая крупная покупка нередко сопровождается волнением и сомнениями. И именно сомнения могут подтолкнуть к неправильным решениям.

Слишком большая группа сопровождения. Как рассказывает эксперт, выбор свадебного платья может быть весёлым событием, однако присутствие слишком большой "группы поддержки" нередко только затрудняет выбор. Большое количество советов и разных мнений способно запутать невесту настолько, что она согласится на модель, которая изначально даже не была её фаворитом. Именно поэтому эксперт рекомендует приходить в салон с минимальным количеством людей, которые разделяют общее видение невесты.

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Чрезмерная рациональность. Издание отмечает, что часть невест подходит к выбору платья слишком прагматично, пытаясь найти модель, которая будет соответствовать заранее составленному списку требований. Однако автор советует не забывать, что это прежде всего эмоциональная покупка, которая должна приносить удовольствие, а не только соответствовать формальным критериям.

Ориентация на чужие пожелания. Эксперт рассказывает, что после помолвки женщины часто сталкиваются с многочисленными советами от родственников и друзей – от выбора места проведения свадьбы до фасона платья. Будущий муж, свекровь или сестра могут иметь собственное видение образа, однако, по словам автора, разницу между невестой, которая надела платье под давлением, и той, которая искренне радуется своему выбору, видно сразу.

Поиск других платьев уже после покупки. После приобретения свадебного платья многие невесты продолжают просматривать каталоги, страницы в Instagram или подборки в Pinterest, думая, что существует еще лучший вариант. Именно это часто становится причиной сожаления о уже сделанном выборе. Автор советует довериться собственному решению и не сравнивать свое платье с бесконечным потоком новых моделей.

Чрезмерное внимание к отдельным деталям. Еще одна распространенная ошибка – сосредоточение внимания на одном элементе платья после возвращения домой. Это может быть форма выреза, цвет кружева или наличие рукавов. Автор отмечает, что из-за такой мелочи невесты иногда начинают сомневаться во всей покупке. В такой ситуации она рекомендует ещё раз примерить платье в салоне и, при необходимости, обсудить возможные изменения с консультантом.

Сожаление из-за высокой стоимости. Распространенной проблемой, по словам эксперта, становится беспокойство из-за суммы, потраченной на свадебное платье. Для многих людей это самый дорогой предмет одежды, который они когда-либо покупали. Автор успокаивает: если кажется, что бюджет превышен, не стоит паниковать – вместо этого можно пересмотреть другие статьи расходов на свадьбу и найти способы сэкономить без ущерба для торжества.

Другие свадебные советы

Как писал УНИАН, свадьбы часто проходят по типовому сценарию, но фотограф Кэмерон Девер советует добавить оригинальности с помощью живой музыки, имеющей особое значение. Она предлагает привлекать друзей и родственников к церемонии, например, через пение, чтение стихов или поздравления, а также выбирать нестандартные места – от пляжей до национальных парков.

Лучшие фотографии, по её словам, получаются тогда, когда запечатлеваются искренние эмоции, в частности момент первой встречи молодоженов в свадебных нарядах.

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