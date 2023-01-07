Сообщается о пожаре на трансформаторной подстанции.

Вечером в субботу, 7 января 2023, в российском поселке Моква, который находится под Курском, вспыхнул пожар. В результате возгорания у местных жителей пропала электроэнергия.

Как сообщает один из местных Телеграм-каналов, в Мокве горит трансформаторная подстанция. На данный момент пожар якобы локализован.

Отмечается, что из-за пожара свет также отсутсвует в соседнем поселке 2-я Моква. Кроме того, весь частный сектор остался без отопления при температуре -22 градуса.

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При этом сообщается, что в небе над Курском вечером якобы был замечен беспилотный летательный аппарат.

Пожары в России: последние новости

6 января в Москве внезапно вспыхнуло одно из зданий Министерства иностранных дел Российской Федерации. Предварительно сообщается, что возможной причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

В российском Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе 5 января загорелось более 400 квадратных метров в производственном помещении компании "Беларусь МТЗ".

Ранее также сообщалось о том, что в Новом Осколе Белгородской области России горит военный объект. По информации очевидцев, слышны взрывы, похожие на детонацию боеприпасов.

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