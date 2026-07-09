Непогода атакует Украину: какие области в опасности 9 июля (карта)

В середине недели, 9 июля, в Украине ожидается ненастная погода с дождями и грозами. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, непогода охватит ряд областей.
"9 июля на Левобережье грозы, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях – сильные дожди", – говорится в прогнозе.
Также сегодня днем в восточных и Днепропетровской областях в отдельных районах ожидается град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.
В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода 9 июля
9 июля над территорией Украины прохладные влажные воздушные массы будут находиться в нестабильном состоянии. Это будет обусловливать соответствующую погоду.
"В большинстве областей прогнозируем дожди различной интенсивности, местами с грозами, ночью их ожидается меньше, однако больше днем за счет усиления конвекции, когда в отдельных районах будут наблюдаться и шквалы 15–20 м/с, и град", – сообщают в Укргидрометцентре.
Днем будет облачно с прояснениями. Температура +17°...+22°, на юге и юго-востоке +23°...+28°.