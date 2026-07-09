Еще два региона РФ без бензина: горят нефтебазы в Твери и Ставропольском крае (видео)

Обе нефтебазы отвечали за прием, хранение и отпуск автомобильных бензинов и дизельного топлива.

Этой ночью Россию вновь атаковали дроны, под ударом оказались две нефтебазы - в Ставропольском крае и в Твери, там сейчас бушует пожар.

Так, в ночь на 9 июля жители Ставропольского края сообщали о взрывах. В сети сначала сообщали, что атакована и горит нефтебаза "Лукойл-Югнефтепродукт" в Михайловске. При этом губернатор региона написал, что "в результате налета произошло возгорание на територии промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа".

Как пишет Astra, в хуторе Вязники расположена еще одна нефтебаза. Это крупный тыловой узел для приема, хранения, перевалки и мелкооптовой отгрузки дизельного топлива и бензинов разных марок.

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Позже губернатор региона заявил, что пожар на нефтебазе усилился, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Жителей сейчас эвакуируют.

Кроме того, взрывы звучали и в Тверской области, после чего в Твери возник пожар.

В сети сообщают, что загорелась тверская нефтебаза предприятия "Тверьнефтепродукт", которое отвечает за прием, хранение и отпуск автомобильных бензинов и дизельного топлива, обеспечение собственной сети из 52 АЗС и оптовых поставок по Тверской области.

Атаку на нефтебазу также подтвердил глава региона.

"В Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза", - написал он.

Кроме того, росСМИ пишут, что дроны вновь атаковали два российских танкера в Таганрогском заливе, произошло возгорание.

Удары по России

Ранее ВСУ нанесли удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Также 6 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится на расстоянии почти 2 500 км от государственной границы Украины. Этот НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в РФ (более 21 млн тонн в год).

Позже стало известно, что Омский НПЗ приостановил работу после украинской атаки дронами.

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