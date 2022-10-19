В российском городе в объект инфраструктуры попал снаряд, сообщил губернатор.

В Белгороде есть новый "прилет" в объект инфраструктуры.

В российском городе Белгород снаряд попал в объект инфраструктуры.

В результате "прилета" есть разрушения, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

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По его словам, повреждения объекта не повлияют на работу энергообеспечения города.

"Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода. Разрушения незначительные… Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий", - добавил он.

В сети сообщили, что после "прилета" в Белгороде поднимался дым, была серия взрывов, и у некоторых жителей пропало электроснабжение.