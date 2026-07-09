Мужчина купил столетний дом возле Днестра и рассказал, что будет с ней делать

Дом расположен в чрезвычайно живописном месте.

Мужчина купил столетний дом на берегу Днестра и теперь планирует его отреставрировать. К дому прилагается 43 сотки земли, есть сад и колодец. В видео на YouTube он показал, как сейчас выглядит дом снаружи и изнутри, и рассказал, что планирует с ним делать.

Так, он рассказал, что в доме 5 лет назад перекрыли крышу, а также подвели газ и электричество. Вместе с тем, с ними есть проблемы – газ сейчас отключен, а свет работает нестабильно.

Также сохранились каменный забор и ворота, хотя они немного узковаты для автомобиля, сетует владелец.

Видео дня

Во дворе также есть несколько хозяйственных построек, однако они находятся в плохом состоянии, поэтому владелец планирует их убрать. Внутри дом пришлось расчищать от мусора, часть которого мужчина уже вывез.

Он также рассказывает, что первое время после приезда он жил в палатке, потому что в самом доме было страшно оставаться.

Что мужчина планирует делать с домом

В доме сохранились печь и камин. Последнюю владелец планирует снести, поскольку, по его мнению, восстановление может быть затратным. На этом месте он планирует обустроить ванную и туалет. Также в доме должна появиться кухня-гостиная.

В саду много молодых плодовых деревьев, а вот некоторые старые придётся срубить из-за их аварийного состояния. Также владелец планирует убрать часть хозяйственных построек. В то же время он сказал, что очень доволен участком.

Он также показал окрестные пейзажи и Днестр и рассказал, что это была одна из главных причин, по которой он купил этот дом. Он станет скорее местом отдыха, куда он будет выезжать из города, чтобы искупаться, порыбачить и насладиться природой.

На самом деле ремонт старого дома может обойтись в копеечку. Ранее УНИАН рассказывал об опыте супружеской пары, которая купила старый дом в селе в Хмельницкой области и уже потратила на ремонт полмиллиона гривен.

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