HIMARS против российского 'Торнадо-С': какая система опаснее

Обе системы уже проявили себя в российско-украинской войне, что позволяет сделать определенные выводы.

Американская реактивная система залпового огня HIMARS и ее российский аналог "Торнадо-С" относятся к числу самых современных средств дальнобойной артиллерии, однако создавались в соответствии с разными военными концепциями. Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Как рассказывает автор материала, обе установки относятся к классу реактивных систем залпового огня и предназначены для поражения командных пунктов, логистических центров, мест сосредоточения войск и других важных целей в глубоком тылу противника.

В то же время американская M142 HIMARS делает ставку на быстрое развертывание, высокую мобильность и точность ударов. "Вместо того чтобы подавлять цели просто большим количеством огня, HIMARS сосредотачивается на нанесении точных ударов и быстрой смене позиции, чтобы избежать контрбатарейного огня", – говорится в публикации.

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Российская же "Торнадо-С" представляет собой модернизацию советской БМ-30 "Смерч". Она получила современные системы управления огнем и управляемые реактивные снаряды, но сохранила ориентацию на мощные залпы и поддержку масштабных наземных операций.

Боеприпасы и мобильность

Автор отмечает, что "Торнадо-С" имеет 12 готовых к запуску 300-мм ракет, тогда как HIMARS использует транспортно-пусковой контейнер с шестью 227-мм реактивными снарядами. Формально это обеспечивает российской системе большую массу залпа.

Впрочем, преимуществом HIMARS является модульная конструкция пусковой установки. В зависимости от задачи она может использовать управляемые ракеты GMLRS, ракеты Precision Strike Missile или тактическую баллистическую ракету ATACMS без изменения самой машины.

Отдельное внимание в материале уделено мобильности американской системы. "Ее колесное шасси, компактные размеры и система перезарядки с помощью сменных контейнеров позволяют экипажу произвести залп и сменить позицию за считанные минуты", – говорится в публикации.

Кроме того, замена всего контейнера с боеприпасами значительно сокращает время перезарядки.

В свою очередь, "Торнадо-С" требует индивидуальной перезарядки каждой ракеты с помощью специальной машины обеспечения, что занимает больше времени, но позволяет работать с более крупным боекомплектом.

Опыт войны в Украине

Как отмечает издание, полномасштабная война в Украине продемонстрировала сильные стороны обеих систем, но в то же время подтвердила, что эффективность реактивной артиллерии напрямую зависит от качества разведки и системы наведения.

HIMARS приобрела широкую известность благодаря высокоточным ударам по складам боеприпасов, мостам, логистическим узлам и командным пунктам далеко за линией фронта. "Торнадо-С" также активно применяется российскими войсками для нанесения ударов на большой глубине, а аналитики считают её существенным шагом вперёд по сравнению с более старой системой "Смерч".

"В современных конфликтах, которые всё больше полагаются на беспилотники, спутники и разведку поля боя в режиме реального времени, эффективность любой из систем зависит не меньше от сети целеуказания, чем от самой пусковой установки", – резюмирует автор публикации.

Другие интересные публикации об оружии

Как писал УНИАН, в 1975 году СССР провел уникальный эксперимент, установив 23-мм пушку на космическую станцию "Салют-3" и дистанционно испытав ее после отлета экипажа.

Оружие должно было защищать станцию от возможного захвата, но оказалось малоэффективным из-за необходимости поворачивать всю станцию для наведения и сильной отдачи. Это был единственный подтвержденный случай выстрела из пушки на орбите, который оставался засекреченным много лет.

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