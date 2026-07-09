'Флаг Бандеры ограничивает амбиции': Навроцкий раскрыл детали часового разговора с Зеленским

Он назвал главное препятствие, мешающее окончательному примирению двух стран.

Президент Польши Кароль Навроцкий рассказал журналистам об итогах часовой беседы с Владимиром Зеленским, которая состоялась в рамках саммита НАТО, сообщает Onet.

По словам Навроцкого, на брифинг для прессы он приехал сразу после встречи с украинским президентом.

"Соседи должны поддерживать каналы диалога. Неизменным остается то, что Россия по-прежнему представляет собой главную угрозу для Польши и Украины. Исторические вопросы не решены. Мы не шли на эту встречу с надеждой, что все вопросы будут решены", – заявил он.

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Несмотря на разногласия, президент Польши охарактеризовал встречу как продуктивную и сообщил, что стороны также обсудили формат будущего сотрудничества.

Отдельно польский лидер остановился на теме, которая в последнее время больше всего раздражает Варшаву, – присвоении почетных званий в честь УПА.

"Для меня прославление УПА не является предметом для обсуждения. Учитывая, что этот вопрос так важен для поляков, будем надеяться на понимание того, что флаг Бандеры ограничивает европейские амбиции Украины", – отметил Навроцкий.

Отвечая на вопрос о своей позиции в ходе переговоров, Навроцкий подчеркнул, что Польша не готова принимать символику УПА.

"Она несет нам смерть, страдания и зло", – сказал политик, добавив, что считает этот вопрос препятствием на пути вступления Украины в Евросоюз.

Впрочем, по словам Навроцкого, разногласия в оценке истории не мешают странам договариваться там, где интересы совпадают. Подводя итоги встречи, он подчеркнул:

"Нерешаемые вопросы не должны закрывать дверь к диалогу по вопросам, которые нас объединяют".

Откуда взялась напряженность

Обострение в отношениях двух стран началось после решения Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций имя Героев УПА – несмотря на возражения Варшавы, Киев это решение не отменил. В ответ Польша инициировала процедуру лишения украинского президента ордена Белого Орла.

Зеленский тогда сам вернул награду, заявив, что не хочет разжигать вражду ради политических рейтингов. Однако подчеркнул, что этим особым символом по-прежнему награждены Екатерина Вторая, Муссолини и Шредер.

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