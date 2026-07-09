Рютте после успешного саммита НАТО обратился к Путину с посланием, - Reuters

Рютте заявил, что это должно послужить "уроком" для Путина.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о воссоединении альянса на саммите в Анкаре после разногласий с Трампом и обратился с посланием к российскому лидеру Владимиру Путину.

В интервью Reuters он заявил, что разногласия между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами НАТО продемонстрировали демократическую силу альянса и должны послужить уроком для Путина.

На вопрос о том, какой сигнал внутренние распри послали российскому лидеру и подорвали ли они посыл НАТО о сдерживании, Рютте ответил: ""Я бы сказал Путину: вам самим стоило бы побольше высказываться открыто".

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"Сейчас он (Путин) наблюдает, как союзники иногда немного расходятся во мнениях, немного ссорятся, а затем объединяются и воссоединяются", – добавил он.

Генсек НАТО отметил, что способность открыто спорить, а затем сходиться вокруг общей цели – это "то, что отличает демократии" от таких стран, как Россия, Китай и Иран.

Он также заявил, что не видит необходимости менять свой подход к Трампу, несмотря на обвинения в том, что он щедро хвалит президента США и не отвечает на его критику союзников.

"Они знали, что получат, когда наняли меня, и я такой, какой есть. Если люди делают что-то хорошее, я скажу об этом. Если я не согласен, я тоже скажу об этом, но, вероятно, не открыто, и постараюсь сохранить единство альянса", - объяснил он.

Трамп на саммите НАТО

Как пишет FT, поворот Трампа от открытой критики Владимира Зеленского к разрешению украинскому лидеру производить американское оружие стал самым ярким моментом саммита лидеров НАТО в Турции.

Новый тон вселил в европейских союзников осторожный оптимизм по поводу того, что Трамп совершил значительный сдвиг в пользу Киева.

По словам чиновников, ознакомленных с ходом переговоров лидеров, новый тон также помог европейцам не обращать внимания на другие колкости американского президента.

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