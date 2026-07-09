'Не полностью мирная среда': НАТО усиливает роль воздушного патрулирования в Балтии

Ранее задачи миссии ограничивались лишь обнаружением и сопровождением российских самолетов вблизи границ трех прибалтийских стран.

В НАТО согласились усовершенствовать многолетнюю миссию по воздушному патрулированию в Прибалтике до уровня противовоздушной обороны. Пилоты получат более широкие возможности, в том числе для уничтожения "объектов, представляющих угрозу". Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.

Миссия воздушного патрулирования в Литве, Латвии и Эстонии была начата в 2014 году. В рамках миссии авиация обнаруживала и сопровождала российские военные самолеты, летевшие вблизи этих трех стран.

В этом году над Эстонией и Латвией были сбиты дроны, предположительно украинского происхождения, сбившиеся с курса. В связи с этим в НАТО заявили, что это первые случаи открытия огня самолетами миссии воздушного патрулирования для защиты Альянса

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"(Нынешняя) миссия воздушного патрулирования предназначена для мирного времени, когда реакция истребителей предполагает сопровождение. Таким образом мы показываем, что принимаем во внимание инциденты. Это в некотором роде сдерживающий фактор. Но то, что происходит сегодня, – не является полностью мирной обстановкой", – подчеркнул Науседа.

Как сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна, обновленная миссия будет обладать "большей гибкостью и более быстрым реагированием на воздушные угрозы".

В настоящее время самолеты воздушного патрулирования в Прибалтике поднимаются в воздух, чтобы встретить и идентифицировать каждый российский военный самолет, летящий над международными водами, прилегающими к трем странам Прибалтики – от российского эксклава Калининграда до Финского залива и вплоть до границы с самой Россией.

Авиация НАТО над Балтийским регионом

Как известно, истребители миссии воздушной полиции НАТО время от времени вынуждены подниматься в небо над Балтийским регионом для идентификации и сопровождения российских самолетов. Это происходит в случае угрозы нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран Балтии. Задача миссии – предупредить российские самолеты во время сопровождения и убедиться, что они улетели подальше от воздушного пространства стран Балтии.

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