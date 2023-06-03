Кыргызстан заявил о желании укрепить связи с ЕС.

Россия теряет позиции в Азии - еще один союзник Москвы, Кыргызстан, заявил о желании укрепить связи с ЕС. Как сообщает The Guardian, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Кыргызстан готов работать рука об руку с Европейским Союзом для решения общих проблем, поощрения диалога и поиска долговременных решений", - заявил он во время встречи с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем.

ЕС надеется укрепить связи с регионом, который Россия считает своей сферой влияния.

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Соответственно, Мишель в пятницу принял участие в саммите, в котором также участвовали лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Мишель заявил, что ЕС предлагает пяти бывшим советским республикам региона "искреннее партнерство".

Отношения Кыргызстана и России

Как известно, президент Кыргызстана, Садыр Жапаров, был однгим из нескольких лидеров, принявших приглашение президента РФ Владимира Путина на парад 9 мая.

В то же время, Китай пытается ослабить влияние России в центральной Азии и уже договорился с Узбекистаном и Кыргызстаном о строительстве железной дороги в обход РФ.

Кроме того, киргизский парламент предложил перевести национальный алфавит с кириллицы на латиницу. Россия отреагировала запретом на ввоз молочной продукции из страны.

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