Новая магистраль соединит существующие ветки железных дорог в Узбекистане и Киргизии.

Китай, Узбекистан и Кыргызстан намерены построить железнодорожный коридор по маршруту "Китай – Европа" в обход России. Соответствующий трехсторонний документ был подписан на саммите "Центральная Азия — Китай", состоявшемся на днях в Китае, сообщает "Радио Свобода".

Первые договоренности о строительстве этой железнодорожной магистрали были подписаны еще в сентябре 2022 года в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, состоявшегося в Узбекистане. Новый документ определяет дальнейшие конкретные шаги в реализации проекта – разработка детального проекта, определение модели финансирования и т.п.

По предварительной информации, новая железнодорожная магистраль должна начинаться на Торугартском перевале – на границе Кыргызстана и Китая, где уже есть действующая железнодорожная ветка. Далее магистраль пойдет до Узбекистана, где соединится с другой уже существующей веткой узбекских железных дорог.

Видео дня

Новая магистраль пройдет через сложные для строительства горные районы, что потребует создание множества тоннелей, количество которых может составить до сотни.

Китай выдавливает Россию из Азии

На минувших выходных в Китае состоялся саммит "Центральная Азия — Китай", на котором было заявлено о планах значительного усиления экономического сотрудничества Пекина со странами региона. Фактически Китай объявил о намерении подмять под себя Центральную Азию, ранее считавшуюся вотчиной РФ.

Примечательно, что с самой Россией отношения у Китая довольно противоречивые. К примеру, накануне стало известно, что Китай под разными предлогами отказывается импортировать российское зерно, предпочитая закупать его в США, Австралии и Канаде.

Вас также могут заинтересовать новости: