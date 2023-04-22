Решение было принято после того, как депутаты киргизского парламента предложили перевести национальный алфавит с кириллицы на латиницу.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, агрессор приостановил ввоз молочных продуктов из Киргизии.

Как сообщает "Радио Свобода", решение было принято после того, как депутаты киргизского парламента предложили перевести национальный алфавит с кириллицы на латиницу.

Законодатели отмечали, что, "исконно киргизские слова на кириллице пишутся неправильно". Инициативу поддержал председатель Национальной комиссии по государственному языку при президенте Каныбек Осмоналиев.

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В Россельхознадзора РФ официальной версией отказа от импорта молока называют проблемы с качеством продукции. Как заявили в ведомстве агрессора, данное решение было принято после проверки киргизских молочных продуктов и ферм. Она якобы выявила, что местные компании "неэффективно" контролируют качество продукции. Однако, в чем именно состояли проблемы не указавыют.

Отказ агрессора от молока

31 марта 2023 года российские регуляторные органы заявили о том, что рассматривают вопрос об ограничениях на импорт молочной продукции из Армении.

Формально – из-за проблем с качеством, но эксперты подозревают, что Ереван решили наказать за ратификацию Римского статута, который позволит арестовать Путина.

Россельхознадзор обвинил Армению в плохом контроле санитарных норм, а также в использовании армянскими предприятиями низкокачественного сырья из Ирана. Однако эксперты сомневаются, что причина действительно в этом.

Армянские молочные продукты резко "испортились" буквально через два дня после того, как депутат от правящей в Армении партии Гагик Мелконян заявил, что Путину лучше бы не посещать страну. В противном случае армянским властям пришлось бы арестовать президента России по ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом.

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