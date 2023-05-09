Аналитики узнали, зачем Путину такая орава "друзей" на параде.

Кремль попытается использовать военный парад в Москве 9 мая для демонстрации своего влияния на страны Центральной Азии. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что, помимо лидеров Армении и Беларуси, в праздничных церемониях в российской столице сегодня должны принять участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Также приглашен президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, но он не подтвердил свое присутствие.

В ISW отмечают, что визит Токаева, Мирзиёева и Рахмона были подтверждены в последний момент – 8 мая. Причем известно, что Рахмон изначально даже объявил о намерениях праздновать 9 мая в своей столице, но в итоге оказался в Москве.

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"Запоздалое объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их нежелании демонстрировать прямую и публичную поддержку войны, несмотря на попытки Кремля проецировать силу", – считают аналитики.

Примечательно, что в 2022 году на 9 мая в Москве не было ни одного иностранного лидера.

Парады в России на 9 мая – что известно

В течение апреля-начала мая по России прокатилась целая волна отмен традиционного военного парада на 9 мая. Причем от празднований отказывались не только приграничные с Украиной регионы РФ, но и более отдаленные, например, Псков.

В самой Москве парад решили не отменять, вопреки всем опасениям, которые лишь усилились после недавней атаки беспилотников на Кремль. При этом в традиционный сценарий празднования внесен ряд изменений, чтобы скрыть масштабы потерь в войне с Украиной.

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