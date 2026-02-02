РФ фактически аннексировала Беларусь: аналитики о нарушении воздушного пространства НАТО

Россия де-факто аннексировала Беларусь и использует ее для нарушения воздушного пространства соседних Польши и Литвы в рамках подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем. К такому выводу пришел Институт изучения войны (ISW).
Аналитики пишут, что Россия использует территорию Беларуси для реализации собственных военно-политических целей. В частности, для вторжений в воздушное пространство стран-членов НАТО.
По данным ISW, в ночь с 30 на 31 января белорусские аэростаты во второй раз за 72 часа незаконно вошли в воздушное пространство Польши.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что военные радары зафиксировали объекты, которые пересекли границу со стороны Беларуси. По предварительной оценке, речь шла именно об аэростатах.
В ответ польские власти временно ограничили воздушное пространство над Подляским воеводством, которое граничит с Беларусью.
В ISW называют такие действия частью так называемой "нулевой фазы" - этапа создания информационных и психологических условий для возможной будущей войны между Россией и НАТО.
Как Россия использует Беларусь
Напомним, что по оценкам президента Украины Владимира Зеленского, Беларусь стала для РФ полигоном для шантажа Европы и мира "Орешниками". Он также отмечал, что с белорусской территории работают операторы российских реактивных "Шахедов", которые наносят удары по Украине. Также президент отмечал, что белорусская промышленность работает на РФ.