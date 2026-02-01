Беларусь получила новую партию одних из самых мощных российских истребителей (фото)

Су-30СМ2 могут выступать носителями ракет типа Р-37М, которые, как считается, способны поражать воздушные цели на расстоянии до 200 км.

29 января на белорусскую авиационную базу в Барановичах прибыла очередная партия российских истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Сколько именно самолетов прибыло - не сообщается. Истребители имеют красные бортовые номера, которые замазаны. Учитывая предыдущие поставки машин этого типа в Беларусь, речь может идти об одном или двух самолетах.

Известно, что в течение прошлого года страна получила три партии Су-30СМ2. Первая пара истребителей Су-30СМ2 (самолеты с красными бортовыми номерами "09" и "10") прибыла в Барановичи в мае 2025 года, а вторая пара прибыла туда в августе (самолеты с красными бортовыми номерами "11" и "12").

Последнюю партию 2025 года зафиксировали в декабре, когда прибыли самолеты с номерами "13" и "14". Таким образом, на сегодняшний день Беларусь может иметь в составе своих воздушных сил в общей сложности не менее 7-8 самолетов Су-30СМ2.

Ранее Беларусь уже получила восемь истребителей предыдущей модификации Су-30СМ производства Иркутского авиационного завода. Таким образом, сейчас Военно-воздушные силы и войска ПВО Республики Беларусь могут иметь более 15 самолетов Су-30 в версиях СМ и СМ2.

Истребитель Су-30СМ2 - что известно

Истребитель Су-30СМ2 является модернизированной версией Су-30СМ, который в свою очередь рассматривается как вариант экспортного Су-30МКИ, предназначенный для Воздушно-космических сил РФ. В широком смысле все эти самолеты являются модификациями советского Су-27, разработанного еще в 70-е годы.

По сумме характеристик Су-30СМ2 является одним из самых мощных российских истребителей четвертого поколения, уступая разве что одноместному Су-35С (экипаж Су-30СМ2 состоит из двух летчиков).

Известно, что Су-30СМ2 может применять новую российскую ракету класса "воздух-воздух" Р-37М, которую считают одной из самых дальнобойных ракет такого класса в мире. Предполагается, что она способна поражать воздушные цели на дальности 200 км.

Российская боевая авиация - важные новости

В течение прошлого года россияне активно поставляли своей армии истребители Су-35С и фронтовые бомбардировщики Су-34. Вероятно, россиянам удалось существенно нарастить их производство по сравнению с 2024 годом.

В то же время производство Су-57, который сами россияне относят к пятому поколению, сталкивается с огромными трудностями. Ранее УНИАН сообщил, что "Объединенная авиастроительная корпорация" завершила 2025 год без официальных поставок новых истребителей Су-57 Воздушно-космическим силам РФ.

