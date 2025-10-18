Складывается впечатление, будто "страна превращается в современную славянскую Спарту", пишет издание.

В то время как Польша борется с атаками российских беспилотников, её гражданское население толпами посещает курсы выживания, военные училища и стрельбища, чтобы подготовиться к войне, пишет The Telegraph.

"Эта перемена настолько динамична, включая детей, изучающих тактику партизанской войны, и молодых женщин, обучающихся стрельбе, — что складывается впечатление, будто страна превращается в современную славянскую Спарту", - пишет издание.

Польша является одной из наиболее уязвимых стран Европы с точки зрения российской агрессии; если Москва нападет на территорию НАТО, она потенциально может стать линией фронта в глобальном конфликте. Учитывая это, польское правительство объявило о планах обеспечить военную подготовку всех взрослых мужчин и в этом году планирует потратить 4,5% своего годового ВВП на оборону, пишет The Telegraph.

Видео дня

"Именно поэтому так много поляков обращаются за советом в Польскую сеть подготовки к ЧС, а также в тиры, военные училища и волонтёрские группы, работающие по принципу коммандос.

"Польская нация имеет опыт войны, это у нас в генах. Если возникнет необходимость, у нас есть тактика. Мы готовы к партизанской войне, мы сможем вернуться в лес и вести бой оттуда", — говорит Пётр Чурилло, получивший прозвище "Дедушка выживальщиков" за создание Польской сети выживальщиков, в которой состоят десятки тысяч человек.

Помимо "тревожного набора" — рюкзака с продуктами питания и средствами выживания на случай чрезвычайной ситуации, — он рекомендует запастись сухими продуктами на две недели и научиться кипятить воду в дикой природе. Последнее, по его словам, будет иметь решающее значение, если война с Россией выведет из строя электросети, как это часто случается в Украине:

"В моей сети 15 домохозяйств, мы все вооружены, у всех есть тактическое оружие, мы все охотники. А ещё у нас есть лучники на случай, если не останется патронов для охоты".

51-летний Лешек Михалак, инструктор по стрельбе в C4 Guns, говорит, что любительская стрельба всегда была популярна среди мужчин и женщин. Но после полномасштабного российского вторжения на Украину, а затем вторжений беспилотников в прошлом месяце, они отметили всплеск более серьёзных запросов.

Группа самообороны "Związek Strzelecki" (Ассоциация стрелков) в Лодзе также предлагает курсы самообороны и оказания первой помощи подросткам и молодым людям, обеспокоенным вопросами безопасности.

Одна из девушек, 17-летняя Александра, рассказала, что присоединилась к группе, потому что её "заинтриговал" акцент на практической подготовке к стрельбе из огнестрельного оружия.

Анастасия, которой тоже 17, тоже присоединилась к обучению стрельбе из пистолета, но, по её словам, ей это не доставляет удовольствия. "Я не хочу стрелять из пистолета, но хочу знать, как им пользоваться", — объясняет она.

"Здесь, в Польше, где все живут в тени России, всё кажется смертельно серьёзным, даже зловещим: вскоре эти вежливые, улыбчивые дети, возможно, по-настоящему займутся кровавой работой НАТО", - подчеркивает The Telegraph.

Европейцы стали бояться войны с РФ

Ранее УНИАН сообщал, что результаты социологического опроса свидетельствуют о том, что после провокаций с беспилотниками граждане Германии стали больше бояться российского вторжения.

По данным исследования, 27% респондентов считают вероятным военное противостояние с РФ в течение ближайших шести месяцев, тогда как 61% склоняются к мнению, что такого сценария не произойдет.

Вас также могут заинтересовать новости: