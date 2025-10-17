Сторонники антиукраинских партий боятся войны больше, потому что считают ее "наказанием" за поддержку Украины.

На фоне российских провокаций в отношении стран-членов НАТО среди граждан Германии нарастает страх перед российским вторжением. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Ipsos.

Опрос был проведен в начале октября на фоне недавних инцидентов с вероятно российскими дронами в воздушном пространстве НАТО, в частности над территорией самой Германии. Исследователи считают, что эти события усилили опасения рядовых немцев относительно расширения российско-украинской войны на более широкое европейское пространство из-за роли Европы в поддержке Украины.

Так, по данным исследования, 27% респондентов считают вероятным военное противостояние с РФ в течение ближайших шести месяцев, тогда как 61% склоняются к мысли, что такого сценария не произойдет.

Видео дня

Уровень тревоги был примерно одинаковым среди сторонников всех основных партий - Блока ХДС/ХСС, СДПГ, "Зеленых" и Левых (23-28% считают войну вероятной). Однако больше всего войны боятся сторонники правопопулистской "Альтернативы для Германии" (31%) и национал-социалистического "Альянса Сары Вагенкнехт" (41%).

Молодежь наиболее уязвима к страхам - среди 18-39-летних 35% видят угрозу, тогда как в возрастной группе 60-75 лет этот показатель падает до 18%.

Перспективы российского вторжения в Европу

Как писал УНИАН, на днях генсек НАТО Марк Рютте высказал мнение, что Китай может заставить Россию атаковать европейские страны, чтобы отвлечь внимание и ресурсы Запада от китайского вторжения на Тайвань.

Австрийский политолог Густав Грессель считает, что Россия и без указания Китая может напасть на Европу, если война в Украине закончится на условиях, которые Кремль будет считать собственной победой.

Вас также могут заинтересовать новости: