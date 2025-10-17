Тоннель начинался на стороне Беларуси и заканчивался примерно в 20 метрах от границы с польской стороны.

Польские пограничники обнаружили тоннель, который был проложен под заграждением на границе с Беларусью. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Польши Марцин Кервинский на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что тоннель обнаружили пограничники Подляшского отдела Пограничной службы Польши. Он находился под заграждением.

"Тоннель начинался на стороне Беларуси и заканчивался примерно в 20 метрах от границы с польской стороны", - рассказал Кервинский.

Глава МВД Польши добавил, что польско-белорусская граница надежно защищена благодаря современным электронным системам.

Польша с 2014 года готовилась к войне с Россией - что известно

Ранее The Wall Street Journal писало, что Польша уже в 2014 году начала готовиться к тому, чтобы стать передовой линией обороны в возможной войне между Россией и Западом. Польские военные стратеги активно укрепляли вооруженные силы страны, превратив Польшу в 2024 году в самую крупную европейскую армию в составе НАТО.

В издании добавили, что в 2025 году Польша увеличила военные расходы до 4,7% от ВВП. Это самый высокий показатель среди всех стран-членов Альянса.

