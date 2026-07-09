В России 'скопировали' легендарный 'Гелендваген' и продают его за 17 тыс. долларов

Внешне это почти точная копия Mercedes-Benz G-Class, но размеры гораздо скромнее.

В РФ начали производить и продавать компактные электромобили марки ZIF. Покупателям доступны модели ZIF E7 и ZIF Morena, причем последняя внешне почти полностью копирует культовый немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Об этом сообщают российские СМИ.

Длина ZIF Morena составляет 4010 мм, а ширина и высота – по 1850 мм (то есть это субкомпактный автомобиль).

Стоит отметить, что новинка привлекла большое внимание российской публики: в первую очередь, своим внешним видом. Пользователи сети подшучивают, что автомобиль создан для того, чтобы пускать пыль в глаза соседям, но делать это издалека.

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В то же время ZIF Morena критикуют не столько за сходство с Mercedes-Benz, сколько за весьма скромные характеристики.

Автомобиль называют "электросамокатом в кузове внедорожника". Комментаторы иронизируют, что по мощности он уступает даже некоторым газонокосилкам.

Дело в том, что мощность электродвигателя ZIF Morena составляет всего 10,2 к. с. Литий-железо-фосфатная тяговая батарея емкостью 14,4 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 200 км

Для увеличения запаса хода доступна дополнительная опция. Фактически электромобиль можно превратить в гибрид, заказав бензиновый генератор, который предлагается в качестве опции.

Стоимость мини-электромобиля составляет 1,3 млн рублей (17 тыс. долларов). В базовую комплектацию ZIF Morena входят многофункциональный руль, кондиционер и мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем.

Сборка таких "клонов" осуществляется в самой России. При этом у ZIF Auto нет собственного завода – компания организует производство на партнерских площадках.

Новые российские автомобили – другие новости

Ранее УНИАН писал, что на Петербургском международном экономическом форуме впервые показали автомобиль Senat 900, который в России позиционируют как представительский седан. Назвать его российским автомобилем можно лишь с большой натяжкой. На самом деле это локализованная и стилистически доработанная версия китайского Hongqi H9, который выпускается с 2020 года.

История с Senat 900 далеко не уникальна. Практически все новые модели, которые российский автопром представил за последние годы, оказались локализованными версиями китайских автомобилей, уже давно продающихся на рынке.

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