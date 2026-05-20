Россия и Китай подписали пакт о новом мировом порядке

Новый мировой порядок будет основан на принципах, которые и Китай, и в особенности Россия грубо нарушают прямо сейчас.

Россия и Китай подписали декларацию, в которой объявили себя конструктивными силами и заявили о намерении построить новый мировой порядок. Текст декларации публикует пресс-служба Кремля.

В документе отмечается, что в последние десятилетия мировое сообщество стало "более многообразным и сложным". В частности отмечается рост влияния государств Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Попытки ряда государств единолично управлять мировыми делами, навязать свои интересы всему миру и ограничить возможности суверенного развития других стран в духе эпохи колониализма потерпели крах", – говорится в декларации, где, видимо, подразумеваются США, хотя то же самое можно отнести и к России.

В связи с указанным, Китай и Россия считают, что мир перешел к "долгосрочному состоянию полицентричности".

"С другой стороны, ситуация в мире усложняется. Нарастают такие негативные неоколониальные тенденции, как практика односторонних силовых подходов, гегемонизм и блоковая конфронтация. Регулярно попираются базовые общепризнанные нормы международного права и международных отношений", – снова говорится в документе с намеком на США, но в полной мере это относится и к России.

На фоне всего происходящего Россия и Китай, согласно декларации, выступают за "более справедливую и рациональную систему глобального управления".

Далее следует перечисление принципов, которые Москва и Пекин хотели бы видеть в основе нового мирового порядка, но которые сами же нарушают. Среди прочего в частности упоминаются:

уважение суверенитета и территориальной целостности всех суверенных государств;

равноправные, уважительные и взаимовыгодные отношения между государствами;

уважение выбора пути и модели развития каждого суверенного государства;

недопустимость односторонних подходов к решению проблем, гегемонизма и принуждения в любых их проявлениях;

внимание к "рациональным озабоченностям" всех стран в сфере безопасности;

недопустимость расширения военных альянсов, "гибридных" войн и войн "чужими руками";

решение разногласий и споров мирным путем, "устраняя коренные причины конфликтов";

все государства и их объединения должны быть свободны в выборе зарубежных партнеров и моделей международного взаимодействия.

"Ни одно государство или группа государств не должны контролировать международные дела, распоряжаться судьбами других стран и монополизировать возможности для развития", – говорится в тексте декларации.

Как писал УНИАН, в ходе начавшегося визита Путина в Китай Си Цзиньпин заявил о важности окончания войны. Но не в Украине, а на Ближнем Востоке.

Также мы рассказывали, что, по данным западных СМИ, во время переговоров с Трампом Си Цзиньпин якобы сказал американскому президенту, что Путин со временем пожалеет о войне с Украиной. Позже и МИД Китая, и сам Трамп опровергли эту информацию, что, впрочем, не значит, что такое не могло быть сказано за закрытыми дверьми.

