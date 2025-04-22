По данным исследования, 59% респондентов заявили, что Америка под руководством Трампа теряет авторитет на мировой арене.

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом, свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Следовательно, деятельность Трампа сейчас одобряют около 42% респондентов. Еще три недели назад этот показатель был на уровне 43%, а сразу после инаугурации Трампа в январе - 47%.

Хотя рейтинг Трампа и остается выше, чем в течение большей части президентства его предшественника Джо Байдена, результаты опроса свидетельствуют, что многие американцы недовольны его шагами.

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83% респондентов заявили, что президент США должен подчиняться решениям федерального суда, даже если он этого не хочет.

В то же время 57% не согласились с утверждением, что "это нормально для президента США прекращать финансирование университетов, если президент не согласен с тем, как ими управляют".

Еще 66% не считают, что президент должен контролировать ведущие культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство американцев не одобряют деятельность Трампа по ряду вопросов - от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права. В частности, только 45% респондентов одобряют его действия по иммиграции, зато 46% - не одобряют.

59% респондентов заявили, что Америка под руководством Трампа теряет авторитет на мировой арене.

Отмечается, что исследование Reuters/Ipsos продолжалось в течение 6 дней. Его участниками стали 4 306 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Деятельность Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, за первые 100 дней своего президентства Дональд Трамп объявил в США больше чрезвычайных ситуаций на национальном уровне, чем любой президент в современной истории Америки.

Результаты соцопросов свидетельствуют о постепенном разочаровании и откровенном недовольстве американцев первыми месяцами Дональда Трампа на посту президента. В частности людей возмущает, что Трамп перед выборами обещал снижение цен, а вместо этого развязал торговые войны со всем миром, спровоцировав рост цен.

5 апреля в США начались масштабные уличные протесты против политики Трампа и его администрации. Антиправительственные мероприятия прошли в Вашингтоне, аналогичные акции запланированы в еще 1200 городах во всех 50 штатах, а также в Канаде и Мексике.

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