По словам главы СБУ, происходящее - это "начало новой эпохи".

Более двух тысяч килограмм взрывчатки было использовано для ключевых опор Крымского моста, сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк на встрече с журналистами.

"Скажу откровенно: третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1100 кг и плюс еще 1100 кг. То есть дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это - начало новой эпохи", - подчеркнул он.

Он напомнил, что мост "жалили трижды": "В 2022 году заходили с суши машиной с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили двумя боевыми дронами СБУ "Sea Baby" по воде. Третий раз в июне этого года мы зашли под водой. Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ГВКР СБУ мы начали новую эпоху "морской истории", - подчеркнул Малюк.

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Что известно о Крымском мосте и ударах по нему

Как сообщал УНИАН, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что часть незаконно построенного россиянами Крымского моста находится в территориальных водах Украины.

Он отмечал, что этот путепровод - законная цель для Сил обороны, поэтому недавний подрыв опоры моста специалистами украинской спецслужбы вполне понятен.

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