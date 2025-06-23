Самые высокие туристические налоги ожидаемо установлены в итальянской столице Риме.

Многие популярные направления вводят различные налоги для туристов – они могут быть как общие для всей страны, так и точечные для конкретного города или региона.

Италия, как одна из самых переполненных туристами стран, особо активно вводит дополнительную плату для отдыхающих, обещая тратить вырученные от налогов средства на улучшение инфраструктуры и решение других насущных проблем, вызванных чрезмерным туризмом.

Есть семь городов Италии, где туристические налоги самые высокие по стране, пишет Travel Off Path, и некоторые из них могут сделать ваш отдых в стране существенно дороже.

Видео дня

Семь городов Италии с самыми высокими туристическими зборами

1. Рим. В итальянской столице с туристов взымается налог за каждую ночь, проведенную в отеле, и зависит он от его класса: 10 евро – для пятизвездочных отелей, 7,5 евро – для четырехзвездочных отелей, 6 евро – для трехзвездочных отелей и частных апартаментов. Таким образом, паре туристов придется заплатить дополнительно 75 евро за пять ночей в отеле категории четыре звезды.

2. Венеция. Помимо того, что этот живописный город берет плату от 5 до 10 евро за вход в определенные дни года, там еще и действует налог за проживание – от 1 до 5 евро за ночь, в зависимости от категории объекта размещения.

3. Флоренция. В этом городе туристы должны платить дополнительный налог, если они ночуют в отелях от 1 до 7 ночей: 8 евро – для пятизвездочных отелей, 7 евро – для четырехзвездочных отелей, 5,5 евро – для всех остальных вариантов размещения.

4. Милан. В этом северном итальянской городе ночные тарифы действуют до двух недель: 5 евро – для пятизвездочных и четырехзвездочных отелей, 4 евро – для трехзвездочных отелей, 4 евро – для всех остальных вариантов размещения.

5. Болонья. Кулинарная столица Италии временно повысила свои тарифы на 2025 год, используя систему, основанную на цене вашего номера на человека. Для большинства типичных пребываний в отеле (в диапазоне от 31 до 121 евро за ночь) потребуется заплатить от 5,80 до 6,50 евро на человека за ночь.

6. Неаполь. Останавливаясь в течение двух недель на родине пиццы, следует быть готовым дополнительно заплатить за каждую ночь по: 6 евро – для пятизвездочных отелей, 5,5 евро – для четырехзвездочных отелей, 4,5 евро – для всех остальных вариантов размещения.

7.Побережье Амальфи. Правила в этом популярном туристическом регионе меняются от города к городу, но среднем это от 3 до 5 евро за ночь с каждого туриста.

Отдых в Италии – что еще нужно знать

Как сообщал УНИАН, ранее побережье Амальфи на юге Италии признали лучшим направлением Европы для туристов, предпочитающих исследовать мир пешком.

Тем временем, опытная путешественница Элисон Ван Глад назвала четыре места в Италии, куда ей хотелось бы вернуться в будущем, а также два города, куда она не хочет ехать повторно.

В свою очередь журналистка Келси Вламис поделилась несколькими дельными советами, как можно избежать толп в Венеции.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.