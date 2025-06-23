Впервые с 2022 года премьера Японии не будет на саммите НАТО: СМИ раскрыли две причины

Спустя три дня после подтверждения участия Сигэру Исиба отказался ехать на саммит НАТО в Гаагу.

Саммит НАТО в Гааге, который стартует уже завтра, 24 июня, пройдет без руководителя правительства Японии Сигэру Исибы. По данным Reuters, Сигэру Исиба отменил уже принятое решение об участии в саммите, поскольку не подтвердилась его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Еще одной причиной отказа стало то, что члены НАТО не будут обсуждать вопросы, связанные с безопасностью стран так называемой Индо-Тихоокеанской четверки – Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Японии, премьер страны отменил планы посетить Гаагу 24-26 июня. В Министерстве не назвали точных причин, сообщив только, что отмене поспособствовали "различные обстоятельства", а Японию на саммите НАТО будет представлять глава МИД Такеши Ивая.

Видео дня

По данным телеканала Fuji Television, главной причиной отказа премьра Японии участвовать в саммите стал срыв запланированной встречи между членами НАТО и группой четырех стран Индо-Тихоокеанского региона (IP4). Ранее источник Reuters сообщал, что президент США Дональд Трамп хотел провести саммит с IP4. Кроме того, Исиба был заинтересован в отдельной встрече с Трампом, но и она оказалась под вопросом.

Примечательно, что лидер Японии принимал участие во всех саммитах НАТО с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда страна впервые получила приглашение принять участие в мероприятии. Но в этом году долго было непонятно, примет ли японский премьер приглашение. Подтверждение его участия было получено всего три дня назад. Тогда в МИД прокомментировали, что премьер намерен "подтвердить с союзниками по НАТО и другими странами признание того, что безопасность Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона неразделима".

Но теперь его визит окончательно отменен. Кроме того, саммит НАТО пропустят лидеры Южной Кореи и Австралии. Об этом без указания причин сообщили представительства этих стран.

Подготовка к саммиту НАТО

Напомним, что по данным СМИ, на предстоящем саммите в Гааге лидеры европейских стран пойдут на уступки Трампу. Вероятнее всего, будет объявлено о том, что европейские страны поднимут расходы на оборону до 5 процентов. Именно этого долгое время добивался Трамп. Остается неясным, будут ли при этом согласованы сроки увеличения расходов.

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