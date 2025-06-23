Планируется, что европейские страны согласуют увеличение расходов на НАТО до 5 процентов

Несмотря на слухи, президент США Дональд Трамп посетит саммит НАТО, который начнется в Гааге 24 июня. Это решение было принято, учитывая достигнутый консенсус в вопросе увеличения оборонных расходов до 5 процентов. Об этом в комментарии журналистам рассказал посол США Мэтью Уитакер, пишет "Европейская правда".

По его словам, решение об участии Трампа в саммите окончательно принято.

"Лидеры всех 32 стран НАТО соберутся в Гааге", - заверил он.

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Посол подчеркнул, что именно договоренность о повышении оборонных расходов станет ключевым результатом саммита.

"Благодаря лидерству Трампа, НАТО на пути к принятию исторического решения о повышении оборонных расходов до 5% ВВП", - заявил он.

Вызовы для НАТО

Напомним, что недавно принципы работы НАТО раскритиковал министр обороны Италии Гвидо Крозетто. По его словам, организация пока не соответствует современным вызовам. Он призвал страны Альянса пересмотреть отношение к геополитическим вызовам и новой реальности, где ни США, ни Европейский Союз больше не являются мировыми центрами.

Также проблемным местом НАТО сейчас является позиция руководства Словакии. Премьер страны Роберт Фицо заявил, что может вывести Словакию из НАТО. Таким образом восточной границей Альянса может стать Австрия, которая много лет занимала нейтральную позицию.

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