Там посоветовали, как лучше сделать тем, кто хочет поступить на магистратуру.

Поступающим на магистратуру лучше не выбирать тот же вуз, в котором они получили диплом бакалавра. С таким советом выступил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью проекту "Мейканемо". Лучше, по его мнению, заканчивать магистратуру в другом заведении высшего образования. Он отметил, если студентам предлагают оставаться на пятый-шестой курс, то стоит "бежать из такого университета".

"Если вы слышите, что вам говорят фразу: "Останься на пятый-шестой курс", беги из того университета как можно быстрее. Потому что качественный университет за четыре года бакалавриата уже дал все что может. Ну разве что вы можете поменять специальность. Но если есть качественный бакалавриат, оставаться еще на магистратуру по той же специальности в том же университете смысла нет", - сказал чиновник.

Видео дня

Вместо этого, он посоветовал ознакомиться с программами других вузов. Кроме того, по словам Винницкого, студенты также могут сделать перерыв в обучении.

"Магистерское образование очень часто должно быть для взрослых. Потому что это момент, где ты можешь обдумать свою профессиональную практику. Если это профессиональная программа. Если это научная, хорошо, настаиваю - в другом университете. Потому что то сообщество, в котором вы росли четыре года, уже вам дало все что могло. Переходите в другое для того, чтобы вытянуть еще из того сообщества больше", - посоветовал он.

Образование в Украине: что надо знать

Ранее стало известно, что Украина теряет абитуриентов. Министр образования и науки Оксен Лисовой отмечал, что страх перед мобилизацией не главная проблема, но на этом играет враг.

Вас также могут заинтересовать новости: